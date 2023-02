AVIS AUX MÉDIAS - Consultations publiques sur le RRQ - Réaction de la CSN sur la proposition de hausser l'âge d'admissibilité





MONTRÉAL, le 7 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Alors que la Commission des finances publiques amorce ce mercredi une importante consultation publique sur le Régime de rentes du Québec (RRQ), la CSN présentera son mémoire en commission parlementaire et sa présidente, Caroline Senneville, sera disponible pour commenter les propositions de la première grande centrale syndicale au Québec. Le mémoire mettra notamment l'accent sur la très bonne santé financière du régime, ce qui rend tout à fait superflue et même nuisible une hausse de l'âge d'admissibilité aux prestations du RRQ. D'autres propositions seront également mises de l'avant.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1?600 syndicats, elle défend plus de 330?000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Elle prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

