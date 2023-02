AlertEnterprise dévoile la toute nouvelle intégration de la plateforme Guardian avec le système de contrôle d'accès Nedap AEOS





AlertEnterprise, Inc., le leader des logiciels de convergence de sécurité cyber-physique, a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration avec la plateforme de contrôle d'accès Nedap AEOS. Cette intégration cyber-physique connecte Nedap AEOS à la plateforme cloud de gestion de l'accès à l'identité physique (PIAM) AlertEnterprise Guardian, pour un accès automatisé, sécurisé et conforme au lieu de travail.

Dites adieu aux approches manuelles poussives et obsolètes du contrôle d'accès. Grâce à cette intégration, des entreprises de toutes tailles peuvent enfin combler le fossé entre les contrôles de sécurité informatique et les mesures de sécurité physique, tout en tirant parti de l'IA pour rationaliser le processus de gestion des identités des utilisateurs et de l'accès aux bâtiments.

Comme l'explique Yogesh Ailawadi, vice-président directeur de la gestion des produits et de l'ingénierie des solutions chez AlertEnterprise : « Dans la nouvelle réalité du lieu de travail hybride, les organisations gaspillent des ressources précieuses et augmentent les risques avec des approches manuelles obsolètes du contrôle d'accès. En interfaçant AlertEnterprise Guardian avec Nedap AEOS, les entreprises peuvent combler les failles de sécurité et transformer numériquement l'accès au lieu de travail au sein de leurs investissements d'infrastructure PACS existants. »

Grâce à la collecte et à la normalisation intelligentes des données à partir des systèmes Nedap AEOS et d'autres sources d'identité telles que des bases de données RH et des services d'annuaire informatique, la plateforme d'IA de Guardian aide les organisations à appliquer de manière proactive les politiques en temps réel, en automatisant l'accès aux bâtiments en fonction du poste, de la formation et de la certification, et plus encore, sans avoir à mettre à jour manuellement chaque enregistrement individuel dans le système.

« Je suis très heureux qu'AlertEnterprise rejoigne notre programme de partenaire technologique. Ils apportent une réelle valeur ajoutée en simplifiant la gestion des personnes et des autorisations. Des fonctionnalités puissantes telles que des portails en libre-service et des flux de travail d'approbation d'autorisation automatisés pour les superviseurs et les responsables sont souvent compliquées pour nos clients. Désormais, la réponse est simple : AlertEnterprise. » Wesley Keegstra, responsable de l'intégration chez Nedap Security Management

L'intégration fournit une solution unifiée de gestion de l'accès à l'identité cyber-physique pour les entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs en comblant les lacunes existantes entre les contrôles de sécurité informatique et les mesures de sécurité physique, tout en offrant des moyens plus efficaces, conformes et automatisés de gestion des identités des utilisateurs et de l'accès aux bâtiments.

Chez AlertEnterprise, l'identité cyber-physique et la confiance sont au centre de tout ce que nous faisons. Notre mission est de rassembler les personnes, les processus, les données et la technologie d'une manière unique pour aider les organisations à protéger ce qui compte le plus. Nous appelons cela la convergence de la sécurité, et nous développons des solutions de convergence de sécurité révolutionnaires qui offrent une gouvernance des identités, une gestion des accès, des renseignements de sécurité et une validation de la conformité dans les environnements informatiques, RH, cyber et de sécurité physique de l'entreprise.

Nedap est une société technologique multinationale néerlandaise responsable du développement de solutions puissantes en matière de sécurité physique. Leur système de contrôle d'accès, AEOS, est entièrement basé sur des normes ouvertes et conçu pour s'adapter à vos besoins en constante évolution. C'est la base ultime pour toute application de contrôle d'accès physique, des entreprises aux bureaux gouvernementaux, hôpitaux, aéroports, écoles, sites industriels et lieux publics. AEOS fait plus qu'ouvrir des portes, en permettant aux gens de se sentir en sécurité et en protégeant vos actifs de valeur. Il vous permet de décider comment réagir et répondre à des situations spécifiques. www.nedapsecurity.com

