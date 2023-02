UL Solutions répond aux défis de l'industrie du bâtiment intelligent grâce à une nouvelle approche de l'évaluation des systèmes et des produits intelligents





Le programme d'évaluation des systèmes intelligents UL aide l'industrie à s'y retrouver dans la complexité croissante des systèmes de construction intelligents et à consolider la définition d'un produit intelligent en fonction des caractéristiques et des meilleures pratiques.

NORTHBROOK, Illinois, 7 février 2023 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences appliquées de la sécurité, a annoncé son programme d'évaluation des systèmes intelligents UL pour aider à solidifier la définition d'un produit intelligent. Ce programme, conçu pour aider l'industrie de la construction intelligente et les fabricants d'équipement d'origine (FEO) de produits intelligents, propose une approche fondée sur des critères en utilisant les principaux facteurs et attributs d'un système de construction intelligent. Ces facteurs clés comprennent la connectivité et l'interopérabilité, la valeur fonctionnelle, la résilience, la cybersécurité, l'expérience numérique et le contrôle et l'automatisation pour créer un programme d'évaluation holistique.

« Au fur et à mesure que les bâtiments deviennent plus complexes et que leurs objectifs intelligents évoluent, la demande pour de nouvelles technologies visant à appuyer ces objectifs augmente, a déclaré Sudhi Sinha, vice-président, Écosystèmes et développement des services, UL Solutions. Il est de plus en plus difficile d'obtenir des résultats intelligents si les bons produits et systèmes ne sont pas installés correctement ou ne répondent pas aux besoins de l'immeuble et de ses occupants. Le programme d'évaluation des systèmes intelligents UL est conçu pour évaluer de façon holistique différents types de systèmes afin d'aider l'industrie de la construction intelligente à atteindre ses objectifs, de la gestion de l'énergie des bâtiments à l'optimisation spatiale en passant par la sécurité, les systèmes commerciaux d'incendie et de sécurité, et plus encore ».

Dans le cadre de son nouveau programme, UL Solutions effectue des évaluations objectives et scientifiques des systèmes et produits de construction intelligents, conformément à la norme UL MCV 1587, Methodology for Marketing Claim Verification: Smart System/Product Verified to Level Silver/Gold/Platinum/Diamond, qui sont classés dans l'une des trois catégories suivantes :

Smart Silver - caractéristiques et meilleures pratiques qui rendent un système intelligent

Smart Gold - caractéristiques et meilleures pratiques en tête de liste

Smart Platinum - caractéristiques et meilleures pratiques exceptionnelles

Chaque année, l'espace technologique du bâtiment prend de l'ampleur et met de plus en plus l'accent sur la facilité d'intégration, la connectivité en nuage et les solutions et produits intelligents complets. Dans un marché saturé d'options et de prétentions technologiques, il peut falloir du temps pour établir l'ordre de priorité des innovations nécessaires pour atteindre les objectifs de construction intelligente.

« Depuis plus de 129 ans, nous continuons d'appliquer notre autorité scientifique et objective pour relever des défis cruciaux en aidant nos clients à développer et à commercialiser des produits et des innovations plus sécuritaires. UL Solutions est fière d'apporter cette expertise à l'industrie de la construction intelligente pour aider à réaliser tous les avantages à long terme des systèmes intelligents », a déclaré Weifang Zhou, vice-président directeur et président des essais, de l'inspection et de la certification chez UL Solutions.

À propos d'UL Solutions

Leader mondial dans le domaine des sciences appliquées à la sécurité, UL Solutions transforme les défis de la sécurité et du développement durable en opportunités pour les clients dans plus de 100 pays. UL Solutions propose des services d'essai, d'inspection et de certification, ainsi que des produits logiciels complémentaires et des offres de conseil qui soutiennent l'innovation des produits et la croissance des activités de nos clients. Les marques de certification UL sont un symbole reconnu de confiance dans les produits de nos clients et reflètent un engagement inébranlable à faire progresser notre mission de sécurité. Nous aidons nos clients à innover, à lancer de nouveaux produits et services, à naviguer sur des marchés mondiaux et des chaînes d'approvisionnement complexes et à se développer de manière durable et responsable dans le futur. Notre science est votre avantage. Notre science est votre avantage.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

Téléphone : +1 847 664-8425

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1996825/UL_Solutions_UL_Smart_Systems_Rating_Program.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1849892/UL_Solutions_Logo.jpg

SOURCE UL Solutions

Communiqué envoyé le 7 février 2023 à 15:47 et diffusé par :