Les études de préfaisabilité d'optimisation de la flottaison du graphite de La Loutre de Lomiko Metals produisent des teneurs élevées de concentrés de flottaison atteignant 99,7 % C(t)





Lomiko Metals Inc. (TSX.V : LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour sur les études d'optimisation de l'élaboration du diagramme du concentrateur et du développement de procédés de graphite à valeur ajoutée, comme détaillé ci-dessous.

Lomiko Metals a réalisé un programme d'études de préfaisabilité (EPF) d'optimisation de diagramme de flottaison qui a débouché sur un diagramme pour l'EPF de la propriété La Loutre de la Société. Les échantillons soumis aux essais métallurgiques ont été sélectionnés par InnovExplo à Val-d'Or, Québec. Trois types différents de composites ont été générés, le plan minier, le domaine et les composites des grades. Les composites du plan minier ont représenté les premières années d'exploitation minière attendue et ont été mélangés avec la proportion appropriée dans un composite principal contenant du matériel provenant de la zone EV. Ce composite principal a été utilisé dans le programme d'optimisation des diagrammes et a produit des concentrés de flottaison de haute qualité cohérents. Le poids total des échantillons était d'environ 640 kg.

Le programme d'optimisation des diagrammes a été réalisé par SGS Lakefield Inc. (SGS) à l'aide des échantillons ci-dessus et le rapport final a été finalisé par Metpro Management Inc.

À la fin du programme d'optimisation, ce composite principal ne contenant que du matériel provenant de la zone EV a été soumis à un essai de flottaison en cycle fermé (« ECF »). L'ECF simule les performances métallurgiques d'un fonctionnement continu du site. L'ECF a produit une teneur combinée de concentré de 98,6 % C(g) à une récupération de graphite en circuit fermé de 94,7 %. Veuillez consulter le tableau 1 pour plus de détails.

La robustesse du diagramme a été vérifiée lors d'essais en circuit ouvert avec douze composites de variabilité, ce qui représentait différentes phases dans le plan minier, les domaines et les teneurs d'alimentation. La teneur moyenne du concentré des 15 essais de flottaison de variabilité, qui comprenait trois essais répétés, était de 97,9 % C(t) avec une faible variation standard relative de 1,08 %. Compte tenu de l'écart type, la valeur la plus basse de 95,2 % C(t) est considérée comme une valeur aberrante. Tous les autres essais ont produit des teneurs élevées entre 96,4 % C(t) et 99,7 % C(t), comme le montre le tableau 2.

Belinda Labatte, cheffe de la direction et directrice : « Nous sommes très heureux d'obtenir une pureté élevée du concentré de flottaison en graphite de La Loutre lors des ECF, ce qui indique les teneurs qui seront produites dans le cadre opérationnel. Il est très encourageant de constater que le niveau EPF des tests métallurgiques montre que Lomiko peut atteindre une pureté de 98,6 % C(g) tout en récupérant 94,7 % C(g) du graphite à l'aide d'un composite principal qui représente les premières années d'exploitation. Les teneurs de concentrés de flottation constamment élevées qui ont été obtenues à partir de teneurs d'alimentation allant de 1,39 % C(g) à 9,86 % C(g) démontrent un niveau élevé de robustesse du diagramme proposé. »

Tableau 1 : bilan massique en cycle fermé du composite principal EV

Identifiant échantillon Poids Essais (%) Distr. % % C(t) C(t) Combined Conc 6,01 98,6 94,7 +80 mesh 2nd Clnr Conc 2,07 98,2 32,5 +80 mesh 1st Clnr Tails 0,07 46,8 0,6 -80 mesh 3rd Clnr Conc 3,94 98,8 62,2 -80 mesh 1st Clnr Tails 0,24 7,22 0,3 2nd Clnr Tails 2,16 1,40 0,5 1st Clnr Tails 15,4 0,79 2,0 Scav Tails 76,2 0,17 2,1 Combined Tailings 94,1 0,36 4,9 Head (calc) 100 6,26 100,0

Essais en circuit ouvert

Un résumé des résultats pertinents du programme de flottaison de la variabilité est présenté dans le tableau 2, y compris une analyse statistique de base.

La récupération de graphite en circuit ouvert a montré plus de variance avec les récupérations de graphite entre 78,0 % et 92,6 % avec une valeur moyenne de 87,2 %. Les essais en circuit ouvert traitent les flux de résidus intermédiaires comme des résidus finaux et, par conséquent, surestiment les pertes qui seraient subies pendant l'exploitation en circuit fermé. Dans une usine commerciale, le circuit est fermé et les résidus intermédiaires sont recyclés jusqu'à l'étape de flottaison antérieure. Cela permet de récupérer dans le concentré de flottaison toutes les particules de graphite perdues dans les résidus intermédiaires. Par conséquent, on s'attend à ce que les récupérations globales de graphite augmentent sensiblement pendant le fonctionnement en circuit fermé, comme le montre l'ECF.

La robustesse du diagramme et des conditions proposés est également soulignée par le fait que ces résultats métallurgiques très cohérents ont été obtenus pour les teneurs d'alimentation, allant de 1,39 % C(g) à 10,3 % C(g). Cette plage de variation de teneur d'alimentation nécessite souvent des ajustements importants des conditions de processus, ce qui n'était pas nécessaire pour la minéralisation La Loutre puisque tous les essais utilisaient des conditions de flottaison identiques.

Les essais répétés effectués sur trois composites ont montré une très faible variance entre les essais en ce qui concerne la teneur de concentré final et la récupération en circuit ouvert.

Tableau 2 : résultats de la flottation de variabilité

Composite Identifiant de composite % C(g) de teneur d'alimentation % C(t) de teneur du concentré % C(g) de récupération Composite

plan

minier MP_FLOT_EV2 9,37 98,1 92,6 MP_FLOT_EV3 6,84 98,3 92,0 MP_FLOT_EV4 6,52 99,3 91,6 MP_FLOT_EV5 5,02 99,5 90,8 Composite

domaine DOM_FLOT_EV2 10,3 99,7 89,2 DOM_FLOT_EV3 9,86 97,9 91,2 DOM_FLOT_BAT2 4,13 97,2 86,5 DOM_FLOT_EV3 9,91 97,7 90,3 DOM_FLOT_BAT2 4,10 97,6 86,6 Composite

grades GRAD_FLOT_EV1 2,79 95,2 84,5 GRAD_FLOT_EV2 1,39 97,9 81,0 GRAD_FLOT_EV3 4,29 96,9 85,6 GRAD_FLOT_EV4 5,04 98,5 78,0 GRAD_FLOT_BAT1 5,17 96,4 84,6 GRAD_FLOT_BAT1 5,30 97,9 83,5 Moyenne 97,9 87,2 Min 95,2 78,0 Max 99,7 92,6 StdDev 1,17 4,38 Rel. StdDev 1,20 5,02

Analyse ECF des fractions de taille

Lors de l'ECF, les concentrés finaux de l'ECF du composite principal EV ont été soumis à une analyse des fractions de taille et la teneur combinée pondérée du concentré et la répartition des tailles sont présentées dans le tableau 3. Un total de 24 % de la masse du concentré signalée aux fractions de taille de maillage +80 à une teneur de 98,6 % C(t). Environ 12,7 % de la masse signalée au produit de la maille -325 présente une teneur très élevée de 99,0 % C(t).

La zone EV devrait être extraite en premier et représente les deux tiers de la production de graphite, comme indiqué dans l'Estimation économique préliminaire (« EEP ») de juillet 2021.

Les teneurs élevées de concentré de flottaison facilitent différentes options de commercialisation ou de processus. L'étude indique qu'il pourrait être possible de vendre les concentrés à teneur élevée sur des marchés spécialisés qui nécessitent une teneur de concentré de 98 à 99 % C(t).

Tableau 3 : distribution des tailles de flocons du composite principal EV

Catégorie de flocons Fraction de tailles Poids Essais Distribution % % C(t) % C(t) Extra large

ou jumbo maille +32 0,4 98,3 0,4 maille +48 5,6 98,7 5,5 Large maille +65 10,6 98,3 10,5 maille +80 7,5 98,3 7,4 Medium maille +100 9,5 98,8 9,4 Petit maille +150 17,0 99,4 17,1 maille +200 18,6 99,6 18,7 Fin/Amorphe maille +325 18,2 99,5 18,2 maille +400 6,0 99,3 6,0 maille -400 6,7 98,7 6,6 Concentré final (SA) 100,0 99,1 100,0

La teneur de concentré combinée réconciliée de 99,1 % C(t) est légèrement supérieure à la teneur de concentré direct de 98,6 % C(t) pour l'ECF. Les raisons des petites disparités proviennent des incertitudes d'échantillonnage et de mesure analytique, qui sont inhérentes à toute méthode d'essai.

Prochaines étapes

Un concentré de flottaison en vrac de 10,5 kg a été généré au cours du programme métallurgique EPF et a été envoyé à ProGraphite en Allemagne pour des essais de micronisation, de sphéroïdisation et de purification pour produire du graphite sphéroïdisé et purifié (GSP). Les résultats de ce programme à valeur ajoutée sont attendus à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2023.

Des travaux de purification parallèles seront menés par Corem à Québec. Corem optimisera le matériau GSP par revêtement de carbone pour obtenir un graphite enduit, sphéroïdisé et purifié (GESP), qui sera ensuite évalué dans le cadre d'essais sur batterie par Polaris Battery Labs. Les résultats complets des tests sont attendus à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre 2023. Comme prochaine étape, la Société continuera de travailler activement avec des partenaires au Québec pour des essais sur batterie.

Retrouvez la présentation et le site Web mis à jour des investisseurs sur www.lomiko.com.

Personnes qualifiées

M. Oliver Peters, métallurgiste principal chez Metpro Management Inc., est une personne qualifiée au sens de la norme nationale 43-101. M. Peters est convaincu que les procédures d'analyse et d'essai utilisées sont des procédures et des méthodes d'exploitation standard, et il a examiné, approuvé et vérifié les renseignements techniques divulgués dans le présent communiqué de presse, y compris les données d'échantillonnage, d'analyse et d'essai qui sous-tendent l'information technique.

À propos de Lomiko Metals Inc.

La Société détient des intérêts miniers dans son développement de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire des Premières Nations Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). Les Premières Nations KZA font partie de la Nation Algonquine et le territoire traditionnel KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km²).

La propriété est constituée de roches appartenant à la province de Grenville du bouclier canadien précambrien. Le Grenville a été formé dans des conditions très favorables au développement d'une minéralisation de graphite en flocons à grains grossiers à partir de matériaux riches en matières organiques pendant le métamorphisme à haute température.

Lomiko Metals a publié une Estimation économique préliminaire (EEP) le 29 juillet 2021 qui indiquait que le projet avait une durée de vie de 15 ans et produisait chaque année 100 000 tonnes de concentré de graphite à 95 % de Cg, soit un total de 1,5 Mt de concentré de graphite. Ce rapport a été préparé en tant que rapport technique conforme à la norme nationale 43-101 pour Lomiko Metals Inc. par Ausenco Engineering Canada Inc., Hemmera Envirochem Inc., Moose Mountain Technical Services, et Metpro Management Inc., collectivement les auteurs du rapport.

Au nom du conseil d'administration,

Belinda Labatte

Cheffe de la direction et directrice, Lomiko Metals Inc.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site Web à l'adresse www.lomiko.com

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué au sujet de la Société et toute autre information qui n'est pas un fait historique peuvent être des « informations prospectives » (« IP »). Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent de l'information prospective et peuvent être identifiés par l'utilisation d'énoncés comprenant des mots comme « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s'attend », « peut », « fera », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « met en oeuvre », « prévu », « a l'intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d'autres mots ou expressions semblables. L'information prospective contenue dans ce nouveau communiqué comprend, sans s'y limiter, l'objectif de la Société de devenir un fournisseur responsable de minéraux critiques, l'exploration des projets de la Société, y compris les coûts d'exploration prévus et le calendrier pour atteindre certaines étapes, y compris le calendrier d'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la Société à financer avec succès ou à rester entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de l'un de ses projets (y compris sur les marchés des capitaux) ; tout impact anticipé de la COVID-19 sur les objectifs commerciaux ou les projets de la Société, la situation financière ou les opérations de la Société, et le calendrier prévu des annonces à cet égard. Les IP impliquent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des différences substantielles entre les résultats ou les performances réels. Les IP reflètent les opinions actuelles de la Société sur les événements futurs et, bien que considérées comme raisonnables par la Société à l'heure actuelle, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences. Par conséquent, il ne peut y avoir aucune certitude qu'ils refléteront fidèlement les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles ces IP sont basées comprennent, sans s'y limiter : le marché actuel des minéraux critiques ; les tendances technologiques actuelles ; la relation commerciale entre la Société et ses partenaires commerciaux ; la capacité à mettre en oeuvre sa stratégie commerciale et à financer, explorer, faire avancer et développer chacun de ses projets, y compris les résultats et le calendrier de ceux-ci ; la capacité de fonctionner de manière sûre et efficace ; les incertitudes liées à l'obtention et au maintien de permis ou d'approbations d'exploration, environnementales et autres au Québec ; tout impact imprévu de la COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le secteur de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la Société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne le contrôle des devises et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les IP contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, la section « Informations prospectives » contenue dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation aux investisseurs sur son site Web. Toutes les IP dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou les informations prospectives contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens où ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

