EY Canada dévoile son rapport annuel sur la responsabilité d'entreprise





Le rapport mesure l'incidence d'EY Canada sur ses gens, les collectivités et les clients

30?000 heures de bénévolat auprès de plus de 150 organisations dans le cadre du programme EY Ripples

Deux fois plus de Centres d'excellence en neurodiversité et hausse des embauches de 62 %

Réalisation de six acquisitions stratégiques et conclusion d'une alliance au Canada afin d'accroître les capacités

MONTRÉAL, le 6 févr. 2023 /CNW/ - EY Canada est fière de publier son rapport sur la responsabilité d'entreprise de 2022, qui témoigne de la façon dont la Société réalise sa raison d'être de travailler ensemble pour un monde meilleur. Sous le thème «?Demain, encore plus loin?», le rapport présente la façon dont la Société accorde la priorité à ses gens, investit dans les collectivités et sert ses clients avec conviction jour après jour, année après année.

«?Un pas à la fois, nous progressons, non seulement à travers les statistiques et mesures, mais grâce à la passion de nos quelque 8?000 employés au Canada qui incarnent notre raison d'être chaque jour, explique Jad Shimaly, président et chef de la direction, et chef de l'inclusivité d'EY Canada. Nous sommes ravis de vous faire connaître la façon dont nous faisons avancer les choses en créant une culture d'appartenance chez EY et ailleurs, tout en aidant nos clients à prospérer et à redéfinir la valeur qu'ils génèrent pour leurs parties prenantes, leurs clients et les collectivités où ils sont présents.?»

Favoriser le sentiment d'appartenance et offrir une expérience exceptionnelle

La Société s'engage distinctement à l'égard de ses gens, de leur bien-être, de leur croissance et de leur réussite en maximisant son engagement à investir 12 millions de dollars afin de leur offrir des possibilités d'apprentissage et de perfectionnement transformationnel. Parmi ces possibilités, mentionnons trois programmes de maîtrise accrédités, offerts gratuitement, axés sur la technologie, l'analytique d'entreprise et le développement durable.

Cet investissement va de pair avec son engagement collectif à faire de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) les fondements de l'organisation. L'an dernier, la Société a enregistré une augmentation de 492 % du nombre de membres de ses huit réseaux professionnels au Canada, qui visent à créer un espace plus important pour l'écoute, l'apprentissage et la promotion du programme de DEI chez EY et ailleurs, tout en aidant ses employés à créer une expérience exceptionnelle qui revêt une importance significative pour eux.

Donner aux collectivités les moyens de grandir, d'évoluer et de prospérer

En 2022, EY Canada et ses gens ont aidé des collectivités et la planète en faisant plus de 30?000 heures de bénévolat dans le cadre du programme EY Ripples. En étroite collaboration avec plus de 150 organisations qui soutiennent des communautés marginalisées racialement et économiquement, les gens d'EY ont touché collectivement la vie de plus de 736?700 personnes de partout au pays.

En soutenant des organisations qui accélèrent le développement durable, qui favorisent l'entrepreneuriat et qui améliorent les soins de santé ou l'éducation, EY Canada se veut le moteur de changements significatifs pour la société, tout en contribuant à la croissance économique du Canada.

Conformément à l'ambition d'EY d'afficher un bilan carbone négatif en 2025 à l'échelle mondiale, EY Canada a accompli des progrès durables : 97 % de ses bureaux au Canada sont certifiés LEED, et la Société a réduit ses émissions liées aux déplacements d'affaires de 76 %.

«?Nous avons été à l'origine de changements environnementaux positifs sur le marché. Nous nous sommes alliés à d'autres organisations, ainsi qu'à des groupes sectoriels et géopolitiques comme l'International Sustainability Standards Board, la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité et le Business Renewables Centre afin d'accélérer ensemble nos efforts en matière de développement durable?», indique Kent Kaufield, leader, Marchés ESG et chef du développement durable chez EY Canada.

Aider les clients à relever les défis et à saisir les occasions

L'innovation étant au coeur de ses activités de service de la clientèle, la Société a investi massivement afin de renforcer ses solutions et ses capacités axées sur les résultats. Rien qu'en 2022, nous avons élargi le programme de Centres d'excellence en neurodiversité d'EY au Canada avec l'ouverture de trois nouveaux centres et une hausse de 62 % des embauches, nous avons annoncé une nouvelle alliance mondiale avec Shopify , six acquisitions et l'établissement d'un Centre d'excellence sur le cannabis d'EY .



«?Alors que nous continuons d'investir dans le service à la clientèle, nous favorisons la confiance, nous agissons comme fer de lance de la transformation et nous soutenons une croissance qui aide les entreprises à mieux fonctionner et à générer une valeur durable?», ajoute Linda Williams, associée directrice, Clients, marchés et croissance chez EY Canada.

À propos d'EY

La raison d'être d'EY est de bâtir un monde meilleur, de créer de la valeur à long terme pour les clients, les gens et la société, et de renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers. S'appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d'EY présentes dans plus de 150 pays instaurent la confiance au moyen de la certification, et aident les clients à prospérer, à se transformer et à exercer leurs activités. Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation, de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques, les équipes d'EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles réponses aux enjeux complexes du monde d'aujourd'hui.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où la loi l'interdit.

Pour plus de renseignements, visitez le site ey.com. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

