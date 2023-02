ClariMed fait l'acquisition de Harvey Medical





La société acquiert une société britannique de conseil en facteurs humains

WILMINGTON, Delaware, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., le premier partenaire de services MedTech de bout en bout à prioriser la facilité d'utilisation comme élément central de son approche intégrée et centrée sur l'humain pour le développement de produits médicaux, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de UK-Harvey Medical, un fournisseur de services de facteurs humains médicaux et d'études de marché, dont les bureaux sont situés à Cambridge, au Royaume-Uni, et à Utrecht, aux Pays-Bas.

Avec cette acquisition, ClariMed renforce son engagement sur le marché des facteurs humains tout en réaffirmant ses efforts pour s'étendre dans de nouvelles régions et offrir une expertise locale et régionale à ses clients mondiaux.

Harvey Medical dispose d'une équipe multidisciplinaire de spécialistes des facteurs humains et des études de marché, d'une équipe de recrutement interne, d'une installation de visionnement de haute technologie et de partenariats mondiaux qui offrent un soutien multirégional ou spécialisé. L'acquisition renforce la proposition de valeur de ClariMed qui consiste à combiner des capacités mondiales avec une présence et une expertise régionales.

Louisa Harvey, fondatrice et directrice des facteurs humains chez Harvey Medical, a déclaré : « Je suis très heureuse que Harvey Medical fasse partie du groupe ClariMed. En collaborant avec les autres entreprises de ClariMed, nous serons plus forts, et je crois qu'avec notre état d'esprit actuel, nous deviendrons le meilleur fournisseur de conception et de développement d'appareils médicaux. Non seulement pour l'expertise technique, mais aussi pour la gamme complète de services que nous offrirons à nos clients. »

Kelley Kendle, PDG et présidente du conseil d'administration de ClariMed, a ajouté : « L'acquisition de Harvey Medical élargit l'empreinte de ClariMed tout en offrant un meilleur accès à une expertise de pointe pour nos clients internationaux. Nous sommes fiers d'offrir nos services aux populations mal desservies et difficiles à atteindre. Ensemble, nous offrirons des perspectives inégalées, en améliorant le positionnement approprié des risques et des avantages et l'accessibilité au marché afin d'apporter des innovations en santé utilisables aux personnes qui en ont besoin. »

Avec l'acquisition de Harvey Medical et celle précédemment annoncée d'UserWise, l'équipe combinée de ClariMed peut maintenant offrir une gamme et une profondeur de services spécialisés à travers les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement et de réglementation centré sur l'humain pour les produits médicaux développés par les fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Nos services professionnels de premier ordre favorisent l'innovation tout en garantissant l'utilisation sûre et efficace des produits médicaux. Rendez-nous visite à l'adresse www.Clarimed.com.

À propos de Harvey Medical

Harvey Medical offre des services et de l'expertise pour aider les fabricants de dispositifs médicaux et les compagnies pharmaceutiques à développer des produits sûrs, conviviaux et efficaces, avec la commercialisation toujours à l'esprit. En combinaison avec notre équipe de recrutement interne et notre installation de visionnement de haute technologie, nous fournissons des services complets avec une gestion de projet transparente. Visitez-nous à www.harvey-medical.com.

Contact pour les médias :

Monique Garrett

PrismWorks

[email protected]

+1.484.363.1773

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1996071/Louisa_Harvey_Harvey_Medical_Founder_1200x1200.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1991389/ClariMed___Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 février 2023 à 08:10 et diffusé par :