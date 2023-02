Les partenaires du Réseau des aires marines protégées approuvent le plan de protection de la côte nord de la Colombie-Britannique





VANCOUVER, BC, le 5 févr. 2023 /CNW/ - Après plus d'une décennie de travail, le plan directeur d'un vaste réseau d'aires marines protégées (AMP) réparties dans le tiers nord de la côte ouest du Canada est dévoilé. Aujourd'hui, 15 Premières Nations, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique (C.-B.) annoncent conjointement l'approbation du plan d'action pour un réseau des aires marines protégées (le plan d'action) (en anglais seulement) dans la biorégion du plateau Nord (BPN).

Le plan d'action est un modèle de gouvernance collaborative et fournit une approche planifiée pour l'établissement de nouvelles AMP dans la BPN. Il comprend une proposition de conception du réseau, ainsi que des recommandations sur les outils de désignation potentiels, les objectifs de conservation et les échéanciers de mise en oeuvre pour la protection des futurs sites. L'achèvement du plan d'action reflète le fruit d'un véritable partenariat de collaboration entre les gouvernements autochtones, la Province de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada, qui ont travaillé en étroite collaboration avec l'industrie et les intervenants communautaires. Le processus a été guidé par le savoir autochtone et de rigoureuses données scientifiques, qui ont permis de déterminer les sites et leurs objectifs de conservation écologique et culturelle.

En plus d'approuver le plan d'action, les partenaires travailleront ensemble pour faire avancer la mise en place d'un arrangement financier pour la conservation durable, en utilisant le modèle reconnu à l'échelle internationale de Financement de projet pour la permanence, qui vise à appuyer un financement à long terme pour la mise en oeuvre, la gestion et l'intendance continues du réseau.

Les Premières Nations de la côte nord du Pacifique sont les intendants des terres et des eaux depuis plus de 14?000 ans, et sont profondément engagées à protéger la riche diversité de la vie marine ainsi que les pratiques traditionnelles et le bien-être, tout en soutenant une économie locale saine pour tout le monde. Le gouvernement du Canada travaille avec les Premières Nations, la Province de la Colombie-Britannique et ses partenaires pour conserver 25 pour cent des océans du Canada d'ici 2025 et 30 pour cent d'ici 2030. Ce plan d'action élaboré en toute collaboration constitue une contribution significative à la réalisation de ces objectifs et de ces cibles.

Le plan d'action guidera les efforts communs visant à protéger nos océans ainsi que leur faune et leurs milieux marins. Il démontrera également comment la collaboration entre les Premières Nations, les gouvernements fédéraux et provinciaux, la population, et les intervenants peut aboutir à préserver des écosystèmes résilients et en bonne santé, qui sont nécessaires au soutien d'industries durables, d'économies prospères, et de communautés saines.

Citations

« L'approbation du plan d'action du réseau d'aires marines protégées pour la biorégion du plateau Nord démontre ce que nous pouvons accomplir ensemble pour conserver la biodiversité, lorsque nous nous appuyons sur la science, la conservation, et les connaissances autochtones et locales. Il s'agit d'une étape importante vers l'atteinte de notre objectif de protéger 30 pour cent de l'océan d'ici 2030. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nous avons consulté les Britanno-Colombiens et intégré leurs valeurs dans ce plan d'action qui renforce les efforts déployés par la Province pour conserver les milieux marins riches en biodiversité le long de la côte de la Colombie-Britannique, du nord de l'île de Vancouver à la frontière de l'Alaska. Ce plan d'action s'appuie également sur l'engagement de notre gouvernement à l'égard de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et oriente les mesures visant à créer conjointement des politiques, et à prendre des décisions, avec des jalons établis pour 2025 et 2030. »

L'honorable Nathan Cullen, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique

« Ce plan d'action jette les bases d'une protection significative du précieux milieu marin au large de la côte nord de la Colombie-Britannique. Il est étroitement lié à la nouvelle initiative de conservation d'une valeur de 800 millions de dollars dirigée par les Autochtones, que nous avons annoncée à la COP15, qui suivra un modèle de Financement de projet pour la permanence. Et il s'agit d'un autre grand pas en avant vers l'atteinte de notre objectif de protéger 30 pour cent des terres et des eaux du Canada d'ici 2030, une entreprise qui ne sera possible que si nous réalisons le type de collaboration que nous avons eue avec ce plan. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous avons l'honneur de présenter ce plan d'action du réseau des aires marines protégées, une étape importante pour la conservation des océans, qui permettra de protéger et de restaurer les écosystèmes marins de la côte nord et de la côte centrale, ainsi que de Haida Gwaii. Notre engagement commun en faveur d'une gouvernance et d'une gestion collaboratives, fondé sur de rigoureuses données scientifiques et solides connaissances traditionnelles, est un exemple de véritable réconciliation à l'oeuvre, et constitue un modèle pour améliorer la gestion marine et l'intendance des océans dans le monde entier. »

Chef Marilyn Slett, présidente des Premières Nations côtières

« Nos Nations ont de solides antécédents prouvant que la conservation dirigée par les Autochtones est avantageuse pour la nature et pour les personnes. Notre réseau d'aires marines protégées, ainsi que notre accord de gouvernance collaborative, élargit notre vision de la conservation et du bien-être humain de la forêt pluviale de Great Bear aux eaux avoisinantes. Notre engagement commun en faveur du financement durable du Projet pour la permanence de la zone marine Great Bear est au coeur d'un modèle qui permettra d'assainir les mers tout en créant des emplois, en soutenant le développement économique et en ramenant les gens au sein de leurs collectivités plus saines. Alors que nous nous attaquons aux défis urgents de la perte de biodiversité et des changements climatiques, c'est le modèle dont le monde a besoin maintenant. »

Dallas Smith, président du conseil N a nwa k olas

Faits en bref

Les AMP sont un outil important pour protéger et conserver les habitats marins qui soutiennent la biodiversité, le bien-être des communautés et la prospérité économique.

Le plan d'action pour un réseau d'AMP dans la biorégion du plateau Nord combine des outils de gestion maritime autochtones, provinciaux et fédéraux servant à protéger et à conserver les principaux habitats, espèces et zones d'importance culturelle pour les Premières Nations. Il s'agit également de la première approche planifiée pour un réseau d'AMP au Canada, et constitue un modèle de leadership mondial en matière de gouvernance collaborative.

Les eaux océaniques riches, le vaste littoral et la végétation aquatique de la biorégion du plateau Nord abritent une multitude d'espèces marines. Cette région contient plus de 64 espèces de poissons (p. ex. saumon et sébaste), 70 espèces d'oiseaux marins (p. ex. macareux et stariques), 30 espèces de mammifères marins, dont des orques, des loutres de mer et des dauphins, et 52 espèces d'invertébrés comme des mollusques, des oursins, des pieuvres et des calmars.

Toutes ces espèces jouent un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire, et soutiennent les populations et la faune de la région depuis des milliers d'années.

La biorégion du plateau Nord s'étend du sommet de l'île de Vancouver jusqu'à la frontière entre le Canada et l' Alaska .

jusqu'à la frontière entre le Canada et l' . Le plan d'action permettra d'établir de nouvelles mesures de protection et de renforcer les mesures de protection existantes, afin d'assurer la santé et l'abondance futures du milieu marin de la biorégion.

Tout au long du processus de planification, les partenaires de la planification ont mobilisé des intervenants par l'intermédiaire de conseils consultatifs afin de recueillir des renseignements pour éclairer et améliorer la conception du réseau proposé. Le Canada et la Colombie-Britannique ont également consulté les communautés autochtones qui ne participent pas actuellement au processus, afin de les sensibiliser et de renforcer leur capacité à s'engager et à contribuer à la conception du réseau et du plan d'action. Les partenaires ont mené un engagement public sur l'ébauche du plan d'action entre septembre et novembre 2022.

et la Colombie-Britannique ont également consulté les communautés autochtones qui ne participent pas actuellement au processus, afin de les sensibiliser et de renforcer leur capacité à s'engager et à contribuer à la conception du réseau et du plan d'action. Les partenaires ont mené un engagement public sur l'ébauche du plan d'action entre septembre et novembre 2022. Des outils autochtones, provinciaux et fédéraux seront utilisés pour la mise en oeuvre des futurs sites, ce qui pourrait contribuer aux objectifs du gouvernement du Canada de conserver 25 % des océans du Canada d'ici 2025 et 30 % d'ici 2030.

30 % d'ici 2030. L'outil de financement de la conservation du Projet pour la permanence a été mis au point dans la forêt pluviale de Great Bear en 2007, et a depuis été adapté pour soutenir la conservation à grande échelle partout dans le monde.

Liens connexes

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 5 février 2023 à 14:30 et diffusé par :