/R E P R I S E - Avis aux médias - Établissement du premier refuge marin dans la région de Gwaxdlala/Nalaxdlala à l'inlet Knight/





VANCOUVER, BC, le 3 févr. 2023 /CNW/ - L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, le chef John Powell (Winidi) de la Première Nation de Mamalilikulla, et l'honorable Nathan Cullen, ministre de l'Intendance des terres, de l'eau et des ressources de la Colombie-Britannique, annonceront l'établissement d'un nouveau refuge marin dans la région de Gw a xdlala/Nal a xdlala à l'inlet Knight, sur la côte de la Colombie-Britannique.

Date : Dimanche 5 février 2023 Heure : 11 h HNP Lieu : Centre des congrès de Vancouver, Salle 201

1055, Place Canada, Vancouver, C.-B. V6C 0C3

*Accès au site :

La participation sur place à cet événement est réservée aux médias accrédités pour IMPAC5.

Les représentants des médias doivent être en possession d'un badge d'accréditation pour accéder au site. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, veuillez prévoir du temps pour obtenir votre badge.

*Accès à la téléconférence :

Les représentants des médias qui prévoient assister à l'événement doivent communiquer avec les Relations avec les médias de la Région du Pacifique de Pêches et Océans Canada à [email protected] pour s'inscrire au plus tard le samedi 4 février à 16 h HNP. Un courriel de confirmation contenant des instructions pour participer à la conférence ne sera fourni qu'aux représentants des médias qui se seront inscrits au préalable.

À propos de IMPAC5

IMPAC5 - le cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, est l'endroit où le monde se réunira et prendra position pour protéger l'océan mondial. Du 3 au 9 février 2023, des professionnels, des dirigeants et des décideurs de la conservation des océans participeront à IMPAC5 à Vancouver, au Canada, pour apprendre, partager, et tracer la voie vers la protection de 30 % de l'océan mondial d'ici 2030. Le segment de haut niveau de IMPAC5, le Forum du leadership (le 9 février), a invité les ministres et les décideurs internationaux à tracer la voie vers la réalisation des objectifs de conservation marine négociés dans le cadre des Objectifs mondiaux pour la biodiversité post-2020.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 4 février 2023 à 13:00 et diffusé par :