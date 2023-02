Mammotion a présenté les tondeuses robotisées de la série LUBA lors du salon NHS2023





La société élargit le portefeuille de la série LUBA pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de clients

LAS VEGAS, 4 février 2023 /PRNewswire/ -- Mammotion , société pionnière de solutions électriques robotisées d'extérieur, a participé à l'un des salons les plus importants des industries du matériel et des améliorations d'habitat, le National Hardware Show, à Las Vegas. La société a récemment élargi sa gamme de tondeuses robotisées sans fil pour le périmètre de la série LUBA . Les produits ont donc été présentés pour la première fois lors du NHS2023.

Les systèmes de navigation intégrés RTK et multi-capteurs sont des caractéristiques clés de la série LUBA. Les utilisateurs peuvent utiliser l'application Mammotion pour créer des cartes et configurer différentes zones de tonte sans avoir à creuser ou à enterrer des fils. Pour répondre aux différents besoin de tonte de pelouse, la série LUBA est disponible en trois modèles : LUBA AWD 5000, LUBA AWD 3000 et LUBA AIR 1000.

Les LUBA AWD 5000 et LUBA AWD 3000 sont équipés d'un système de traction intégrale capable de gravir jusqu'à 75 % des pentes et d'affronter les terrains accidentés les plus difficiles et les tracés les plus complexes. Ils sont disponibles pour deux tailles de pelouse : jusqu'à 5000 m2 (1,25 acres) et 3000 m2 (0,75 acres).

Le LUBA AIR 1000 est doté d'un système de traction arrière et de roues multidirectionnelles de grand diamètre. Elle est conçue pour les jardins ordinaires et possède des capacités de déplacement et direction efficaces. La taille idéale de la pelouse est inférieure à 1000 m2 (0,25 acres).

« Nous sommes très heureux de participer au salon NHS2023 », a déclaré Jidong Wei, PDG de Mammotion. « Ce salon est l'occasion de montrer nos capacités et les avantages des produits innovants tout en nous permettant de nouer des relations avec les professionnels du secteur et des clients potentiels. Nous avons découvert les dernières tendances et partagé des expériences. »

Mammotion continuera à investir dans des solutions et des technologies robotisées innovantes afin de créer un mode de vie extérieure efficace et écologique qui permet aux utilisateurs de vivre mieux. La société recherche des partenaires industriel dans le monde entier. Si vous souhaitez devenir partenaire, veuillez nous contacter à l'adresse [email protected] .

Les pré-commandes de la série LUBA sont désormais disponibles sur la boutique en ligne Mammotion . Découvrez dès maintenant une véritable tondeuse connectée.

À propos de Mammotion

Fondée en janvier 2022, Mammotion se consacre à l'adoption d'un mode de vie en plein air plus intelligent, plus efficace et plus écologique en proposant des solutions robotiques électriques innovantes. Les principaux membres de son équipe sont issus des plus grandes entreprises de robotique et de drones au monde. Héritant des sept années d'expérience d'AgileX Robotics en matière de matériel avancé basé sur des châssis robotiques et de technologie algorithmique, Mammotion propose des solutions robotisées de nouvelle génération pour les professionnels et les consommateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995525/Mammotion_Showcased_LUBA_Series_Robot_Lawn_Mowers_at_NHS2023.jpg

