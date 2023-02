Le Corona Sunsets Festival World Tour met le coucher de soleil sur le devant de la scène





La nouvelle série de festivals de Corona met la durabilité, les couchers de soleil époustouflants et les destinations mondiales emblématiques au centre de sa tournée

LONDRES, 3 février 2023 /CNW/ -- Aujourd'hui, Corona, une marque mondiale AB InBev, a annoncé le Corona Sunsets Festival World Tour 2023, une série de festivals expérimentaux visant à rapprocher les personnes de la nature en célébrant le coucher du soleil. Les festivals offriront des expériences inspirées des qualités magiques du coucher de soleil.

Des milliers d'invités pourront assister à des festivals partout dans le monde, à commencer par l'Afrique du Sud le 1er avril, puis le Chili, le Pérou, la Colombie, le Japon, l'Italie, le Canada, la Chine, la Grèce, le Brésil, la République dominicaine, l'Inde et plus encore. Plutôt que d'organiser le festival dans des lieux traditionnels, le Corona Sunsets se déroulera dans des lieux naturels emblématiques comme les plages de Goa en Inde et d'Okinawa au Japon. Chaque destination a été choisie afin d'immerger les invités dans leur environnement naturel et leur offrir une place aux premières loges des couchers de soleil les plus époustouflants au monde, qui deviennent la vedette de la soirée.

La durabilité sera au coeur du Corona Sunsets Festival World Tour. Les participants pourront échanger avec des ONG et des experts du développement durable afin de partager les meilleures pratiques et d'inspirer des actions et des modes de vie plus durables dans cette communauté. En plus d'organiser une célébration positive, Corona gérera de façon responsable tous les déchets et éliminera les plastiques à usage unique tout au long de la tournée. De plus, chaque date du festival comprendra des concerts de musique, des expositions d'art et des expériences culinaires écologiques organisés dans le but de rapprocher les visiteurs de la nature. Étant donné que chaque festival est unique, Corona collabore avec des vendeurs et des artistes locaux pour assurer le respect de la beauté et de la préservation de l'environnement.

« En tant que marque née à la plage, nous pensons que prendre quelques instants de votre vie bien remplie pour profiter du coucher de soleil a un pouvoir réparateur », a déclaré Felipe Ambra, vice-président de Global Corona. « Grâce à ces festivals, nous espérons partager notre amour de la nature en sensibilisant les visiteurs à leur environnement et, espérons-le, les inciter à devenir des agents de changement positif dans leur collectivité. Il s'agit d'un nouveau festival expérimental organisé à la manière de Corona. Grâce à ce festival, nous espérons amplifier le sentiment de détente et de rajeunissement que la nature nous procure tout en travaillant à laisser le monde dans un meilleur état que celui où nous l'avons trouvé ».

Fidèle à l'ambition plus vaste de la marque de protéger le paradis, Corona travaille avec son partenaire sans but lucratif Oceanic Global pour mettre en oeuvre un critère de durabilité complet tout au long de la conception du festival et pour évaluer les efforts de durabilité de chaque festival, conformément à la certification Blue Standard de l'ONG. En tant que première marque mondiale de boissons à l'empreinte des matières plastiques nette zéro, le Corona Sunsets Festival World Tour est le plus récent exemple de la façon dont Corona rapproche les consommateurs de la nature. À la suite du lancement de Corona Island en 2022, la tournée mondiale poursuit son engagement à célébrer la beauté de la nature tout en préservant l'environnement.

Pour donner vie au Corona Sunsets Festival World Tour 2023, la marque s'est associée au Fly South Music Group et à des partenaires locaux dans chaque marché de festivals afin d'établir des programmations intéressantes avec des musiciens et des DJ internationaux qui se produiront au coucher du soleil.

Pour en savoir plus sur la tournée, y compris les dates à venir, les emplacements, la vente de billets et les promotions locales dans chaque marché participant, veuillez consulter le site www.corona.com/sunsets. Joignez-vous à la conversation sur Twitter @corona et regardez la bande-annonce sur YouTube.

À propos de Corona Global Née au Mexique, Corona est la principale marque de bière nationale. Corona Extra a été brassée pour la première fois en 1925 à la Cervecería Modelo à Mexico. Corona est une pionnière dans l'industrie de la bière, car elle a été la première à utiliser une bouteille transparente qui met en valeur la pureté et la haute qualité de ses produits aux yeux du monde. L'oeuvre d'art trouvée sur la bouteille est peinte, ce qui souligne notre engagement envers la qualité dans nos emballages et notre patrimoine mexicain. Aucune bière Corona n'est complète sans la lime. En ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et de la fraîcheur, le rituel de la lime fait partie intégrante de l'expérience unique de Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre le temps passé à l'extérieur. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie. Corona s'est engagée à réduire les matières plastiques. Depuis son partenariat avec Parley for the Oceans en 2017, la marque a dépassé sa mission, soit de protéger 100 îles avant 2020, et continue de déployer des efforts de nettoyage constants à l'échelle mondiale.

À propos d'Anheuser-Busch InBev Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Louvain, en Belgique, avec des cotations secondaires sur le marché mexicain (MEXBOL: ANB) et sud-africain (JSE: ANH) et des certificats américains d'actions étrangères à la Bourse de New York (NYSE: BUD). En tant qu'entreprise, nous rêvons grand pour créer un avenir avec plus d'encouragements. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de répondre aux moments de la vie, de faire progresser notre secteur et d'avoir un impact significatif dans le monde. Nous nous engageons à créer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et à brasser les meilleures bières en utilisant les meilleurs ingrédients. Notre portefeuille diversifié de plus de 500 marques de bière comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois®; les marques multinationales Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® et Michelob ULTRA®; et des champions locaux Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® et Skol®. Notre patrimoine brassicole remonte à plus de 600 ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn à Louvain, en Belgique. À l'esprit pionnier de la brasserie Anheuser & Co à St. Louis, aux États-Unis. À la création de Castle Brewery en Afrique du Sud pendant la ruée vers l'or de Johannesburg. À Bohemia, la première brasserie du Brésil. Diversifiés géographiquement avec une exposition équilibrée aux marchés développés et en développement, nous tirons parti des forces collectives d'environ 169 000 collègues basés dans près de 50 pays dans le monde. Pour 2021, le chiffre d'affaires déclaré d'AB InBev s'est élevé à 54,3 milliards de dollars américains (en excluant les coentreprises et les entreprises associées).

