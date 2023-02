Pyramid Analytics étoffe son équipe allemande avec la nomination de Martin McDonald au poste de nouveau vice-président pour la région DACH





Pyramid Analytics (Pyramid), un fournisseur pionnier d'analyse commerciale et d'intelligence décisionnelle, a nommé Martin McDonald au poste de vice-président pour la région DACH. McDonald a occupé divers postes de direction dans des entreprises technologiques mondiales cherchant à entrer sur le marché allemand (DACH), y compris FredHopper et CoreMetrics. Il a récemment été vice-président DACHEE, Europe du Sud, chez le spécialiste des données clients Tealium.

Points clés :

Pyramid Analytics, le principal fournisseur de plateforme d'intelligence décisionnelle, recrute Martin McDonald, haut dirigeant du secteur technologique, pour accélérer la croissance dans la région DACH.

Le nouveau VP DACH apporte plus de 15 ans d'expérience dans le développement des affaires pour les entreprises internationales désireuses d'entrer sur le marché allemand (DACH).

Pyramid augmente l'investissement dans les talents, les ventes et le marketing, et l'expansion des partenaires dans la région DACH.

McDonald rejoint Pyramid après avoir dirigé des équipes performantes et innovantes à travers le monde dans le secteur des logiciels d'entreprise, et des entreprises spécialisées dans les données et l'analyse. Avant d'intégrer Pyramid, il était VP DACHEE, Europe du Sud chez le spécialiste des données clients Tealium.

Chez Pyramid, McDonald sera responsable du développement et de l'exécution de la stratégie régionale sur le marché DACH. Cela comprendra les opérations et le développement commercial, le développement du personnel, la gestion des comptes clés, la croissance des ventes et la rentabilité dans la région et, à son tour, l'expansion de la position de Pyramid sur le marché en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il supervisera et élargira également le réseau DACH d'intégrateurs de systèmes (SI), de revendeurs à valeur ajoutée (VAR), de distributeurs, de sociétés mondiales de services d'information et de conseil et de sociétés de technologie complémentaire de Pyramid Analytics. Le programme de partenariat est un élément important de la stratégie de croissance de Pyramid pour apporter sa technologie pionnière et transformatrice aux clients du monde entier.

McDonald dirigera la stratégie de marché SAP de Pyramid dans la région DACH. SAP a été fondée en Allemagne et est la plus grande entreprise par capitalisation boursière dans le pays. Pour son écosystème florissant d'utilisateurs professionnels SAP, Pyramid offre une valeur ajoutée unique pour libérer le potentiel de SAP grâce à l'analyse en libre-service directement sur les données SAP BW et SAP HANA.

Porter l'intelligence commerciale vers de nouveaux sommets

Aujourd'hui, les entreprises axées sur les données prennent des décisions plus rapides et plus précises basées sur des faits plutôt que sur la perception. Mais pour devenir véritablement axées sur les données, les entreprises ont besoin d'une plateforme qui exploite pleinement toutes leurs données. De nombreuses entreprises ont découvert que leurs plateformes actuelles d'intelligence commerciale sont incomplètes et ne sont pas adaptées à leur but. Cette situation les laisse coincées dans le passé, prenant des décisions lentes, aucune décision, ou pire, de mauvaises décisions.

La plateforme Pyramid Decision Intelligence change tout cela. Elle permet aux personnes de disposer d'informations augmentées, automatisées et collaboratives qui simplifient et guident l'utilisation des données dans la prise de décision. Elle combine l'analyse en libre-service avec l'intelligence artificielle (IA) et rassemble la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données en une seule plateforme fluide. Fournir aux utilisateurs des informations pour une prise de décision rapide et efficace, voilà ce que permet l'intelligence décisionnelle.

L'IA réduit la barrière des compétences en automatisant le travail hautement technique nécessaire pour préparer et analyser les données et créer et partager des rapports et des tableaux de bord. En abaissant la barrière des compétences, elle permet à chacun ? des responsables jusqu'à la ligne de front ? d'intégrer une prise de décision plus rapide et plus intelligente dans son entreprise.

Citations :

Omri Kohl, PDG et cofondateur, Pyramid Analytics : « Nous sommes ravis d'accueillir Martin chez Pyramid. Martin a une solide expérience dans le secteur technologique, et son expertise approfondie sur la valeur des données et de l'analyse sera très appréciée par les partenaires et les clients de Pyramid. Son leadership et son expérience internationale seront essentiels, alors que nous accélérerons encore la forte croissance de Pyramid dans la région DACH. »

Martin McDonald, vice-président DACH, Pyramid Analytics : « La plateforme Pyramid Decision Intelligence est conçue pour la prochaine génération de données et d'analyse. Il est gratifiant de représenter la seule plateforme d'intelligence décisionnelle complète et unifiée et d'apporter la puissance de l'intelligence commerciale et de l'analyse avancée à tous les décideurs d'entreprise. DACH est une région passionnante pour Pyramid, au coeur de l'économie européenne et accueillant des entreprises de premier plan avec leurs yeux tournés vers l'avancement de leur utilisation des données. DACH est également la maison de SAP ? un espace où Pyramid dispose d'un ensemble puissant de capacités que j'ai hâte de partager avec des partenaires et des clients dans les mois et les années à venir. Je suis fier de me joindre à cette équipe, composée des esprits les plus brillants du secteur, et me réjouis à la perspective d'étendre l'activité et son succès dans la région DACH. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid Analytics est la prochaine génération de l'analyse commerciale. La plateforme primée Pyramid Decision Intelligence permet aux personnes de disposer d'informations améliorées, automatisées et collaboratives qui simplifient et guident l'utilisation des données dans la prise de décision. La plateforme Pyramid Analytics fournit un accès direct à toutes les données, permettant un libre-service géré pour toute personne et répondant à tout besoin d'analyse dans un environnement sans code. Elle regroupe la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données en une seule plateforme de manière fluide, prête à donner à chacun le pouvoir de prendre des décisions intelligentes. Cela permet une approche stratégique, à l'échelle de l'entreprise, de la veille commerciale et de l'analyse, du simple au plus sophistiqué. Planifiez une démo.

Pyramid Analytics est enregistré à Amsterdam et possède un siège régional dans des centres d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, New York et Tel-Aviv. Notre équipe est répartie dans le monde entier, car la géographie ne doit pas être un obstacle au talent et aux opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. Plus d'informations sur Pyramid Analytics.

