Airswift Technology et Cloud Payments s'associent pour permettre un accès instantané aux cryptomonnaies avec VISA et MasterCard

Airswift Technology Limited, une société de paiement natif Web3.0 de premier plan, et Cloud Payments, un fournisseur de plateforme de paiement numérique et de technologie bancaire, ont uni leurs forces pour permettre aux utilisateurs de cryptomonnaies d'y accéder instantanément aux points de vente à l'aide de moyens de paiement VISA et MasterCard.

Cette collaboration simplifiera les achats par cryptomonnaie en permettant leur intégration et des achats NFT à l'aide de VISA et MasterCard avec des taux de change optimisés. Cela offre aux utilisateurs de cryptomonnaies une commodité accrue lors de l'achat de biens de consommation et d'actifs numériques.

« Des millions de consommateurs Web2.0 sont prêts à passer au Web3.0, mais ne sont pas familiers avec les moyens d'intégration existants de la finance décentralisée (DeFi) », déclare Dr. Yan Zhang, cofondateur et PDG d'Airswift. « Nous avons donc travaillé ensemble pour intégrer des outils d'achat crypto simples basés sur les cartes de crédit de Cloud Payments au sein de notre plateforme de paiement crypto facile à utiliser. Cette fonctionnalité vous permet d'accéder en toute transparence à des cryptomonnaies et de les dépenser directement à la caisse sans jamais quitter la plateforme d'Airswift, simplifiant ainsi le processus pour les nouveaux arrivants sur le marché. »

« Notre plateforme technologique brevetée permet aux consommateurs et aux commerçants Web2.0 de passer facilement aux moyens de paiement et de commerce Web3.0 émergents alors que ce segment de notre industrie continue de croître rapidement. Notre partenariat avec Airswift va créer une expérience de paiement crypto de premier ordre », déclare Mike Love, cofondateur et PDG de Cloud Payments.

Le service d'intégration sera d'abord déployé en Amérique du Nord et en Europe.

À propos d'Airswift

Airswift est une société de technologie financière pionnière dans les solutions de paiement par cryptomonnaies pour les entreprises et les consommateurs du monde entier. Elle fournit un protocole de paiement décentralisé, une plateforme de financement de commerce en chaîne et des services d'intégration qui relient les entreprises aux consommateurs. Airswift est largement reconnu comme un leader de la technologie blockchain, avec une vaste expérience opérationnelle dans les paiements numériques mondiaux et l'infrastructure financière Web 3.0 d'entreprise. Basée à Vancouver, au Canada, Airswift a été fondée en 2022 avec le soutien d'importants investisseurs du secteur.

À propos de Cloud Payments

Cloud Payments, une filiale en propriété exclusive de la licorne de portefeuille mobile Fintiv Inc, est un leader mondial des écosystèmes de paiement numérique et de finance intégrée. Elle déploie une technologie brevetée à la pointe de l'industrie pour optimiser simultanément les paiements des consommateurs et des commerçants, permettant aux clients de passer de systèmes de paiement traditionnels à l'économie numérique. Fondée en 2019, Cloud Payments est basée à Austin, au Texas, et dessert une clientèle de premier ordre avec des solutions Web2.0 et Web3.0 sûres et sécurisées.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur airswift.io ou Cloud Payments.com.

