Du plaisir en famille à la Célébration hivernale de Rideau Hall





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Venez découvrir le domaine de Rideau Hall en ski, en raquettes ou en luge lors de la Célébration hivernale qui aura lieu le 11 février 2023, de 12 h 30 à 16 h 30. Peu importe votre âge, vous vous amuserez comme des enfants grâce à plus d'une vingtaine d'activités gratuites, de spectacles et d'autres surprises sur le domaine de la résidence officielle et du lieu de travail de la gouverneure générale.

Venez glisser sur la plus ancienne patinoire extérieure du Canada, vous essayer vous essayer à la construction d'un Inukshuk ! En famille, vous aurez également la chance d'apprendre des techniques de survie hivernale en plein air, de faire une course à obstacles de style militaire et de découvrir d'autres activités hivernales venues d'ailleurs.

Toutes les activités sont gratuites, mais nous vous encourageons à faire preuve de générosité en apportant des vêtements d'hiver en bon état qui seront remis au Fonds Habineige.

Comme par les années passées, les visiteurs sont invités à se déplacer à pied ou à utiliser les transports en commun pour se rendre à Rideau Hall (1, promenade Sussex). Un service de navette gratuit assuré par Bal de Neige fera la liaison entre le centre-ville (rue Metcalfe) et Rideau Hall toutes les heures, de 12 h à 16 h - la dernière navette partira de Rideau Hall à 16 h 30.

Événement à ne pas manquer, la Célébration hivernale est présentée en collaboration avec le Bal de Neige et la Commission de la capitale nationale.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

