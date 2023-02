Le Six Invitational 2023 de Tom Clancy's Rainbow Six® Siege débutera le 7 février prochain





Cette compétition sera l'occasion pour les meilleures équipes du monde de s'affronter devant un public.

Des informations exclusives concernant le futur du jeu et de sa scène esport y seront également dévoilées

De plus amples informations sur le Six Invitational 2023 sont disponibles ici

MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Ubisoft annonce que le Six Invitational 2023 de Tom Clancy's Rainbow Six® Siege se déroulera du 7 au 19 février prochain à Montréal et à Laval. Après une saison entière de compétition, les 20 meilleures équipes du monde de Rainbow Six Siege se préparent pour l'événement esport le plus attendu de l'année avec l'espoir de décrocher le titre de Champion du Monde ainsi qu'un cashprize de 3 millions de dollars. Plus qu'une simple compétition, le Six Invitational est un moment spécial pour toute la communauté de Rainbow Six Siege qui découvrira les nouveautés prévues pour le futur du jeu et de sa scène esport.

Pour la première fois depuis le Six Invitational 2020, l'évènement sera ouvert au public pour les 3 derniers jours de la compétition, du 17 au 19 février à la Place Bell, à Laval. Sur place, les fans pourront profiter de diverses activités comme tester la nouvelle saison du jeu, rencontrer des membres de l'équipe de développement de Rainbow Six Siege ainsi que des joueurs professionnels, découvrir la boutique de produits dérivés et bien plus encore.

L'évènement se divisera en 3 phases :

Phases de Groupes : du 7 au 11 février - Fermé au public

du 7 au 11 février - Playoffs Phase 1 : du 13 au 15 février - Fermé au public

du 13 au 15 février - Playoffs Phase 2 & Grande Finale : du 17 au 19 février - Ouvert au public, à la Place Bell

À l'issue d'une nouvelle saison de compétition, 16 équipes se sont qualifiées pour le Six Invitational 2023 en marquant des points dans leurs ligues régionales respectives et lors des Six Majors. Les 4 dernières équipes ont gagné leur place en s'imposant sur les tournois qualificatifs régionaux. La liste des 20 équipes qui participent au Six Invitational 2023 est disponible ci-dessous :

w7m esports (Amérique Latine)

Team BDS ( Europe )

) Wolves Esports ( Europe )

) DarkZero Esports (Amérique du Nord)

Team Liquid (Amérique Latine)

Astralis (Amérique du Nord)

KOI ( Europe )

) M80 (Amérique du Nord)

Oxygen Esports (Amérique du Nord)

G2 Esports ( Europe )

) FaZe Clan (Amérique Latine)

Soniqs (Amérique du Nord)

Heroic ( Europe )

) MNM Gaming ( Europe )

) Elevate (Asie-Pacifique)

Cyclops athlete gaming (Asie-Pacifique)

Dire Wolves (Qualifications Asie-Pacifique)

Team Secret (Qualifications Européennes)

LOS ONE (Qualifications Amérique Latine)

Spacestation Gaming (Qualifications Amérique du Nord)

De plus amples informations sur le Six Invitational 2023 tels que les détails du format de la compétition, les activités sur place, les horaires, le programme Watch Party et plus encore, sont disponibles dans le guide de l'événement : https://rainbow6.com/SI2023EventGuide

De plus amples informations concernant la scène esport de Tom Clancy's Rainbow Six sont disponibles sur http://www.rainbow6.com/esports, Twitter et Instagram.

