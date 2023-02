BOMBAY SAPPHIRE® collabore avec la succession de Jean-Michel Basquiat pour lancer une bouteille en édition spéciale au Canada





Dans le cadre de la mission de BOMBAY SAPPHIRE de mousser la créativité et d'inspirer l'auto-expression, la marque a collaboré avec la succession Jean-Michel Basquiat Estate pour concevoir la toute première édition spéciale de la bouteille BOMBAY SAPPHIRE au Canada.

TORONTO, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, BOMBAY SAPPHIRE® annonce l'arrivée canadienne de la bouteille longuement attendue de la marque, une édition spéciale en l'honneur de l'icône culturelle et artiste prolifique Jean-Michel Basquiat. Cette magnifique pièce de collection met en lumière la créativité à toute épreuve de Basquiat ainsi que la mission partagée de rendre le monde artistique plus accessible aux passionnés de l'auto-expression, une partie de la plate-forme Un Trait De Créativité de la marque.

L'édition spéciale de la bouteille comprend l'une des premières oeuvres de Basquiat, Untitled (L.A Painting). Jamais mise sous licence et présentée seulement une fois au public, ce chef-d'oeuvre est influencé par l'environnement de Venice Beach, à Los Angeles, où Basquiat a trouvé, en 1982, confort et solitude loin des distractions de New York. Présentée lors de la seconde exposition de Basquiat, la peinture comprend plusieurs des motifs clés associés à son travail : la couronne, l'oiseau, la pièce de monnaie et le crâne magnifiquement accolés sur de pâles teintes de bleu. Par le biais du commentaire social sous-jacent de cette oeuvre d'inspiration graffiti, Jean-Michel a créé un patrimoine mondial en plus d'influencer l'art moderne et contemporain.

Avec une mission commune d'inspirer et d'encourager la créativité de tous, BOMBAY SAPPHIRE et la succession de Basquiat ont élaboré cette bouteille en édition spéciale, qui vise à souligner sa créativité à toute épreuve et son expression artistique significative qui transcendent les générations.

« Nous sommes ravis de lancer la bouteille en édition spéciale au Canada afin d'honorer la créativité dynamique de Basquiat et d'offrir une toute nouvelle façon de vivre l'art », a déclaré James Fisher, directeur principal de la marque à BOMBAY SAPPHIRE. « Cette collaboration est née d'une mission partagée de mettre en lumière les arts et d'inspirer l'auto-expression créative de tous. BOMBAY SAPPHIRE dirige un mouvement mondial pour remuer la créativité, un appel aux armes pour quiconque veut libérer son potentiel créatif. »

Comme Basquiat et ses soeurs, Jeanine Heriveaux et Lisane Basquiat, BOMBAY SAPPHIRE veut continuer à cultiver l'auto-expression créative et paver une voie alternative afin d'en arriver à une représentation égalitaire dans les arts.

« Nous sommes heureuses de faire équipe avec BOMBAY SAPPHIRE et de partager le travail de Jean-Michel avec les personnes passionnées par son art, sa vie et son cheminement », ont expliqué Lisane Basquiat et Jeanine Heriveaux du Basquiat Estate.

Reconnue comme le canevas ultime de la créativité inspirant les barmen et les amateurs de cocktails qui expérimentent avec la saveur et la polyvalence, BOMBAY SAPPHIRE a créé, avec le Basquiat Estate, un cocktail signature : « King Meets Queen ». Inspiré par les couleurs vives, les lignes saisissantes et le contraste frappant du travail de Basquiat, ce cocktail se démarquera à côté de la bouteille en édition spéciale lancée en février en guise d'ode à la curiosité constante de l'artiste.

L'édition spéciale de la bouteille BOMBAY SAPPHIRE x Jean-Michel Basquiat est disponible chez certains marchands au Canada.

ÉDITION SPÉCIALE BASQUIAT X BOMBAY SAPPHIRE

TAILLE : 750 ml

Prix de détail suggéré : 30,50 $ (les prix peuvent varier selon la province)

TAV : 40 %

EN VENTE : Février 2023 dans certaines provinces

« King Meets Queen »

Le cocktail officiel de Jean-Michel Basquiat : King Pleasure©

1,5 OZ de gin BOMBAY SAPPHIRE®

0,5 OZ de purée de vrais ananas

0,5 OZ de jus de citron

0,5 OZ de sirop de miel 1:1

5 OZ de tonique Premium Fever-Tree

PRÉPARATION : Mettre les ingrédients dans un verre ballon avec des glaçons frais. Garnir de deux feuilles d'ananas et de quelques tranches de piment jalapeño (ou autre piment).

À PROPOS DE BOMBAY SAPPHIRE® :

Selon une recette de 1761, le gin Bombay Sapphire est produit avec une combinaison unique de 10 espèces botaniques cueillies à la main autour du monde. La conception de la distillerie BOMBAY SAPPHIRE à Laverstoke Mill a remporté un prix BREEAM pour sa durabilité. Il s'y produit le processus d'infusion à la vapeur unique où les saveurs naturelles des espèces botaniques sont soigneusement prélevées, ce qui donne le goût rafraîchissant et vif dont BOMBAY SAPPHIRE est synonyme. BOMBAY SAPPHIRE souhaite offrir le gin le plus durable au monde, avec ses 10 espèces botaniques de source durable cernée de la certification For Life octroyée par Ecocert S.A. La marque BOMBAY SAPPHIRE fait partie de la famille Bacardi Limited, dont le siège social se trouve à Hamilton, dans les Bermudes. Bacardi Limited fait référence au groupe d'entreprises Bacardi, y compris Bacardi International Limited.



À PROPOS DE BOMBAY SAPPHIRE® ET DE LA CRÉATIVITÉ :

Avec sa campagne Un Trait De Créativité lancée en 2018, BOMBAY SAPPHIRE dirige un mouvement mondial pour remuer la créativité, un appel aux armes pour quiconque veut libérer son potentiel créatif. L'offre va de programmes de conscientisation, dont la compétition The World's Most Imaginative Bartender, qui s'est tenue pendant plus d'une décennie en Amérique du Nord, à l'organisation de The Glasshouse Project, qui rassemble les meilleurs mixologues du monde dans une série d'ateliers créatifs conçus pour repousser les limites en matière de cocktails. Pendant huit ans, BOMBAY SAPPHIRE a organisé The Artisan Series, une compétition artistique créée par la marque pour fournir une plate-forme internationale aux artistes émergents.



SOYEZ BRILLANT ET INSPIRÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

© 2023, BOMBAY SAPPHIRE ET SON HABILLAGE COMMERCIAL SONT DES MARQUES DÉPOSÉES

À PROPOS DU BASQUIAT ESTATE :

La succession est l'héritière des droits et intérêts juridiques de Jean-Michel Basquiat. Elle travaille à préserver et exposer son travail artistique pour demeurer une source d'information exacte sur la vie et le travail de Jean-Michel Basquiat. Jusqu'à son décès en 2013, la succession était gérée par Gerard Basquiat, le père de l'artiste. Jean-Michel Basquiat Estate est actuellement administré par les soeurs du défunt artiste, Jeanine Heriveaux et Lisane Basquiat.

Partenariat effectué en collaboration avec Artestar, une agence de licences mondiale et de conseils créatifs représentant des artistes, photographes, designers et créateurs de grande renommée.

© Estate of Jean-Michel Basquiat. Sous licence avec Artestar, New York.

