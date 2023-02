H2O Innovation remporte 5,5 M$ de nouveaux projets de traitement d'eau et d'eaux usées





QUÉBEC, 01 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa ligne d'affaires Technologies de traitement d'eau et Services (WTS) a récemment remporté cinq nouveaux projets de traitement de l'eau et des eaux usées, dont quatre sont de type industriel. Ces nouveaux contrats, d'une valeur totale de 5,5 M$, portent le carnet de commandes de WTS à 54,8 M$.



Le premier de ces contrats est attribué à un client de centre de gestion de données avec lequel nous travaillons actuellement. Ce client récurrent est situé dans la région du nord-ouest des États-Unis. Le projet comprend un système de traitement de 7?500 m3/jour (2,0 MGD) doté de deux trains d'ultrafiltration (UF) primaires et d'un train d'UF secondaire pour le traitement des eaux usées provenant du lavage à contre-courant, ce qui se traduira par une récupération supérieure à 98 %. Ce nouvel équipement s'inscrit dans l'objectif du client de réduire son empreinte hydrique et ainsi conserver une plus grande quantité d'eau dans le but de devenir plus water positive (Source : IDA). Ce projet devrait être mené à terme au cours des 12 prochains mois.

Par ailleurs, H 2 O Innovation a remporté trois autres projets industriels dans les États de l'Iowa et du Kentucky. En effet, la Société fournira deux systèmes d'osmose inverse (RO) et un système utilisant des réservoirs de filtration aux sables verts. Ces systèmes sont destinés à trois applications différentes : au traitement de l'eau utilisée dans le processus de séparation du sucre pour une usine d'éthanol, au traitement de l'eau de procédé provenant de l'extraction de métaux pour l'alimentation de chaudières, et à l'élimination de l'encrassement dû au fer dans les eaux d'alimentation de tours de refroidissement.

Enfin, la Société a été choisie afin de fournir un système temporaire de traitement de l'eau à une communauté autochtone du Canada pour laquelle des avis d'ébullition de l'eau ont été émis. H 2 O Innovation a procédé au déploiement d'un système conteneurisé d'une capacité de 545 m3/jour (100 GPM) afin d'approvisionner la communauté en eau potable. « À titre d'entreprise spécialisée dans le traitement de l'eau, nous sommes déterminés à résoudre les problèmes d'eau de nos communautés autochtones et à leur offrir une tranquillité d'esprit en ce qui concerne leur accès à l'eau potable. Nos technologies de filtration membranaire sont également plus vertes pour l'environnement que les technologies conventionnelles et ne nécessitent pas une grande quantité de produits chimiques. H 2 O Innovation est fière d'avoir complété plus d'une douzaine d'usines de traitement d'eau et d'eaux usées pour les communautés autochtones à travers le Canada qui sont toujours en service aujourd'hui », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d'H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation des termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « pourrait », « évaluer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « devoir » et d'autres expressions similaires ainsi que ceux habituellement utilisés au futur et au conditionnel. Les énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la capacité de la Société à réaliser, compléter et livrer ces projets à l'intérieur des échéanciers proposés et sans coûts additionnels considérant, entre autres, les enjeux mondiaux résultant de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2022 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

Source :

H 2 O Innovation inc.

www.h2oinnovation.com

Renseignements :

Marc Blanchet

+1 418 688-0170

[email protected]

Communiqué envoyé le 1 février 2023 à 08:00 et diffusé par :