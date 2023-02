CPA Canada Tendances conjoncturelles (T4 2022) : Un regain d'optimisme à l'égard de l'économie canadienne





TORONTO, le 31 janv. 2023 CNW/ - Selon le sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T4 2022), une lueur d'espoir éclaire les perspectives économiques nationales pour les 12 prochains mois. En effet, les résultats dénotent une proportion moindre de pessimistes, soit 54 % contre 64 % au troisième trimestre. Pour ce qui est des perspectives relatives aux entreprises des personnes sondées, elles sont restées relativement stables, le taux d'optimisme se situant à 44 % par rapport à 40 % au trimestre précédent.

Du côté des indicateurs clés d'entreprise, on observe une augmentation de 10 % du nombre de dirigeantes et dirigeants prévoyant une hausse de leur chiffre d'affaires (61 % contre 51 % au troisième trimestre). Les autres indicateurs ont, quant à eux, peu bougé : près de la moitié des personnes interrogées (47 %) ont affirmé s'attendre à une hausse du bénéfice dans les 12 prochains mois par rapport à 42 % au troisième trimestre, et une croissance des effectifs est prévue par 41 % d'entre elles, par rapport à 37 % au trimestre précédent.

« Les résultats signalent certes une résorption du pessimisme durant le trimestre, mais la performance globale de l'économie demeure préoccupante », commente David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada. « Le rétablissement d'autres indicateurs sera nécessaire dans les mois à venir pour que l'on puisse assister à un véritable retour de la confiance. »

Interrogés sur le principal obstacle à la croissance de l'économie, 21 % des répondantes et répondants ont déclaré s'inquiéter surtout des hausses de taux d'intérêt, alors que 16 % se préoccupent avant tout de l'inflation. Même si l'inflation suit une tendance à la baisse, une bonne partie des personnes sondées (73 %) continuent d'affirmer que leur chiffre d'affaires en souffre, et 38 % s'attendent à ce que la situation nuise encore à leurs affaires pendant au moins un an.

« Nos résultats démontrent, encore ce trimestre, qu'un grand nombre de dirigeantes et dirigeants s'inquiètent des effets à long terme de l'inflation sur leur entreprise », souligne l'économiste en chef. « La situation attise la crainte d'une inflation autonome, car selon certaines données internationales, les chaînes d'approvisionnement semblent se stabiliser, ou leurs difficultés, s'atténuer légèrement. »

Par ailleurs, les risques économiques actuels ont forcé les entreprises à réfléchir aux mesures à prendre en cas de ralentissement de leurs activités. Plus de la moitié des répondantes et répondants (51 %) envisageraient des mesures énergiques de contrôle des coûts; 44 %, une réduction des effectifs; et 43 %, un report des investissements.

Méthodologie

Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage commandé par CPA Canada et mené par NielsenIQ. Il fait état des points de vue qu'ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Les résultats du quatrième trimestre de 2022 sont le fruit d'un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 425 personnes sur les 5 820 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l'exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre de personnes employées. Le taux de réponse a été de 16 %. La marge d'erreur associée à ce type d'enquête est de ±5 %, au niveau de confiance de 95 %. Le sondage a été mené du 6 au 21 décembre 2022. Vous trouverez le document d'information complet au cpacanada.ca/tendancesconjoncturellesT42022.

