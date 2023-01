Davidson Kempner conclut l'acquisition d'un portefeuille de prêts de 1,1 milliard de dollars US auprès de l'Abu Dhabi Commercial Bank





LONDRES, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Les fonds d'investissement conseillés par Davidson Kempner Capital Management LP (« Davidson Kempner ») ont achevé l'acquisition d'un portefeuille de prêts non productifs (« le portefeuille ») auprès d'Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (« ADCB »), une banque commerciale à service complet dont l'activité principale se situe aux Émirats arabes unis (« EAU »).

La transaction représente la première vente d'un portefeuille important de prêts non productifs par ADCB et est considérée comme la plus grande transaction de ce type réalisée à ce jour dans les EAU. Le portefeuille acquis par Davidson Kempner se compose de 44 prêts aux petites et moyennes entreprises des EAU, d'une valeur nominale totale de 4,2 milliards d'AED (1,1 milliard de dollars US/925 millions de livres sterling).

Seapoint Capital Limited agira en tant qu'agent spécial pour Davidson Kempner, et Reviva Capital S.A. agira en tant qu'agent de prêt pour Davidson Kempner.

Demandes de renseignements des médias :

Davidson Kempner Capital Management LP

Greenbrook

Rob White/Matthew Goodman/Teresa Berezowski

[email protected]

+44 207 952 2000

Notes à l'intention des rédacteurs

À propos de Davidson Kempner Capital Management LP

Davidson Kempner Capital Management LP est une société de gestion d'investissement internationale qui compte plus de 39 ans d'expérience et se concentre sur l'investissement fondamental avec une approche multistratégique. Davidson Kempner gère environ 36 milliards de dollars d'actifs et emploie plus de 500 personnes dans sept bureaux : New York, Philadelphie, Londres, Dublin, Hong Kong, Shenzhen et Mumbai. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.davidsonkempner.com. www.davidsonkempner.com .

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 16:43 et diffusé par :