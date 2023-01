DIAGNOS obtient le feu vert pour l'utilisation de ses outils de dépistage de la Rétinopathie Diabétique dans les hôpitaux du Québec





BROSSARD, Québec, 31 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos Inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE, a le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Québec a donné son feu vert à la technologie d'intelligence artificielle (IA) de Diagnos pour dépister et évaluer la Rétinopathie Diabétique des patients desservis par les services d'endocrinologie des hôpitaux de la province.







Cette étape positive est le résultat d'un projet de collaboration initié en 2018, où la technologie de Diagnos a été utilisée pour dépister et classer le niveau de gravité de la Rétinopathie Diabétique chez les patients du département d'endocrinologie d'un grand hôpital québécois.

La phase pilote du projet s'est achevée avec succès, aboutissant à la production d'un rapport final par des responsables gouvernementaux. Ce rapport a été distribué à tous les hôpitaux de la province, soulignant les économies de coûts et autres avantages de la mise en oeuvre de la technologie de DIAGNOS. Plus précisément, le rapport a révélé que l'utilisation de la technologie de DIAGNOS a entraîné des économies de coûts de 85 $ par patient, ainsi que des économies supplémentaires grâce à l'optimisation et à la réduction du temps requis des travailleurs de la santé.

« Le projet a été un parcours long mais enrichissant pour DIAGNOS, en particulier à la lumière des restrictions liées à la COVID-19 dans les services hospitaliers d'endocrinologie et d'ophtalmologie. Nous sommes ravis de la reconnaissance par le gouvernement de la valeur de notre solution de dépistage de la rétinopathie diabétique basée sur l'IA. DIAGNOS va maintenant la commercialiser dans tous les hôpitaux et cliniques de la province », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS.

Larente ajoute en outre « Nous travaillons sans relâche sur ce projet depuis 2018, et nous sommes ravis d'apporter les solutions innovantes de DIAGNOS à la population du Québec, surtout compte tenu du taux élevé de diabète dans la province. Nos solutions faciliteront la détection précoce et la prévention de la perte de vision plus accessible à la population, ce qui est crucial pour la santé et le bien-être des personnes atteintes de diabète. »

Selon l'Association canadienne du diabète, le Québec a l'un des taux de diabète les plus élevés au Canada, avec environ 1 million de personnes vivant avec le diabète. Avec une si grande population de patients diabétiques recevant des services d'endocrinologie dans les hôpitaux du Québec, le potentiel de marché des solutions de dépistage par l'IA de DIAGNOS est important.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications telles que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivants ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web www.diagnos.com et www.sedar.com.

