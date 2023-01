/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Séance d'information publique - Rapport du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou/





QUÉBEC, le 30 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, une séance d'information publique se tiendra demain à l'occasion de la publication du rapport du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou.

Le président du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou, M. Jean-Pierre Charland, présentera alors son rapport.

Les journalistes peuvent assister à cette rencontre d'information, mais la prise de son et d'images ne sera pas permise. M. Charland sera disponible pour des entrevues après la présentation. La période de questions sera ouverte à toutes et à tous.

Cette séance d'information ne sera pas diffusée en ligne.

Date : Le 31 janvier 2023



Heure : 19 h



Lieu : Salle De la Colline - Section C

Hôtel Château Laurier

1220, place George-V Ouest

Québec (Québec) G1R 5B8

Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé en présence de personnes vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et celles qui ont des maladies chroniques. Les personnes qui ont de la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale sont invitées à porter le masque. Enfin, toute personne qui a de la fièvre devrait rester à la maison. Plus de détails concernant les gestes pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses sont disponibles sur Québec.ca.

Source :

Jean-Pierre Charland

Président du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques à Limoilou

[email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 31 janvier 2023 à 06:00 et diffusé par :