Résultats de forage sur la propriété à Royauté Fontana de Globex

ROUYN-NORANDA, Québec, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'informer ses actionnaires concernant l'annonce des récents résultats de forage sur le projet Harricana, zone aurifère Principale Fontana, située dans le canton Duverny au Québec pour laquelle Globex détient une redevance nette de fonderie (NSR) de deux pourcents (2%), dont un pour cent (1%) NSR peut être acheté pour 2 000 000 $ avant le début d'une production commerciale. La royauté s'applique sur 105 claims et cellules totalisant 4 147 hectares.



Kiboko Gold Inc. (KIB-TSXV) a annoncé les résultats d'analyses pour 26 forages totalisant 3 449 mètres, faisant partie d'un programme systématique en cours de 67 forages totalisant 11 000 mètres, vérifiant la zone aurifère principale de Fontana.

Faits saillants:

8,7 g/t Au sur 9 m (RCFON22-021), y compris 22,2 g/t Au sur 3 m

(RCFON22-021), y compris 23,9 g/t Au sur 3 m (RCFON22-026), y compris 35,4 g/t Au sur 2 m

(RCFON22-026), y compris 47,2 g/t Au sur 1 m (DDFON22-004)

(DDFON22-004) 7,2 g/t Au sur 2 m (RCFON22-006), y compris 14,0 g/t Au sur 1 m

(RCFON22-006), y compris 8,4 g/t Au sur 1 m (RCFON22-018)

(RCFON22-018) 3,3 g/t Au sur 2 m (RCFON22-002)

(RCFON22-002) 3,2 g/t Au sur 2 m (RCFON22-022)

(RCFON22-022) 2,3 g/t Au sur 2,5 m (DDFON22-007)

(DDFON22-007) 5,2 g/t Au sur 1 m (RCFON22-026)

(RCFON22-026) 5,2 g/t Au sur 1 m (RCFON22-004)

Les résultats d'analyses pour 31 forages additionnels sont attendus.

Plusieurs autres intersections à plus faibles teneurs ont également été annoncées pour lesquelles Kiboko entreprendra une évaluation ultérieure.

Selon l'interprétation actuelle de Kiboko, la minéralisation serait principalement subverticale, l'épaisseur vraie serait donc estimée entre 50-60% des intervalles annoncées.

Projet aurifère secteur Harricana ? Résultats de la Phase 1, Secteur Fontana

(Note: Les royautés ne sont payables que lorsqu'il y a production.)

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

