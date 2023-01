Exploration Brunswick optionne plusieurs pegmatites à spodumène en Saskatchewan





MONTRÉAL, 30 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSX-V: BRW; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'une lettre d'intention en vue de conclure une option visant de nombreux claims, le projet Hanson Lake, situés à près de 55 kilomètres à l'ouest de Creighton en Saskatchewan. Ce groupe de claims couvre quatre pegmatites à spodumène, toutes situées à moins de 2 kilomètres d'une route majeure, au sein d'un plus grand nombre de pegmatites qui n'ont jamais été vérifiées par forage.

M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « Les pegmatites de Lake Hanson confirment le potentiel pour le lithium en contexte de roches dures en Saskatchewan et cet ajout à notre portefeuille renforce la présence de la Société dans l'Ouest canadien. Uniquement en Saskatchewan, nous comptons maintenant 181 pegmatites qui ont plus de 500 mètres d'étendue latérale, et la plupart d'entre elles ont fait l'objet d'un minimum ou d'aucune exploration pour évaluer leur potentiel en lithium. Des travaux de prospection seront entrepris au T2 afin de systématiquement évaluer le potentiel pour de nouvelles pegmatites à lithium-césium-tantale (« LCT ») et faire avancer les pegmatites à spodumène connues jusqu'à l'étape du forage. »

Entente d'option Hanson Lake

Le groupe de claims totalise 12 claims couvrant une superficie de 16 103 hectares, est situé entre les lacs Hanson et Jan en Saskatchewan et est traversé par la route 106 qui relie Creighton au sud-ouest de la Saskatchewan. Le groupe de claims renferme 57 pegmatites cartographiées d'une étendue latérale entre 0,5 et 2,2 kilomètres chacune. Le champ de pegmatites de Hanson Lake est connu depuis les années 1960 mais l'accent a été mis sur son potentiel en béryllium, tantale, gallium, rubidium et les éléments des terres rares. La cartographie historique a identifié quatre pegmatites à spodumène distinctes sur une distance de trois kilomètres dont la plus grande atteint jusqu'à 16 mètres de large par près de 550 mètres d'étendue latérale. Le champ de pegmatites de Hanson Lake est confiné au sein d'un corridor d'environ trois par huit kilomètres. La majeure partie du groupe de claims n'a pas été cartographiée en détail et aucune des pegmatites n'a été systématiquement échantillonnée ou forée pour le lithium.

Le groupe de claims est situé dans l'Orogène trans-hudsonien, qui englobe des gîtes de lithium dans la région de Snow Lake au Manitoba et dans les Black Hills du Dakota du Sud. Le groupe de claims est considéré hautement favorable pour la découverte de nouvelles pegmatites LCT. De plus, BRW détient d'autres claims dans la région dans le cadre de son portefeuille récemment annoncé en Saskatchewan (voir communiqué de presse du 17 janvier 2023).

L'option offre à BRW la possibilité d'acquérir 100 % de la participation de Searchlight Resources dans tous les claims du secteur de Hanson Lake, pour une contrepartie totale de 700 000 $ en espèces, en actions ou une combinaison des deux (au gré de BRW, sous réserve d'un minimum de 25 % en espèces) sur une période de 4 ans suivant la clôture de l'entente définitive, aux conditions suivantes :

Un paiement de 35 000 $ dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d'effet de l'entente définitive;

Un paiement de 50 000 $, le ou avant le 1 er anniversaire de la date d'effet

anniversaire de la date d'effet Un paiement de 150 000 $, le ou avant le 2 e anniversaire de la date d'effet

anniversaire de la date d'effet Un paiement de 200 000 $, le ou avant le 3 e anniversaire de la date d'effet

anniversaire de la date d'effet Un paiement de 300 000 $, le ou avant le 4e anniversaire de la date d'effet



Afin d'exercer l'option, Exploration Brunswick devra financer un montant global de 1 000 000 $ en travaux d'exploration conformément au calendrier suivant :

Un montant global de 50 000 $, le ou avant le 1 er anniversaire de la date d'effet

anniversaire de la date d'effet Un montant global de 200 000 $, le ou avant le 2 e anniversaire de la date d'effet

anniversaire de la date d'effet Un montant global de 400 000 $, le ou avant le 3 e anniversaire de la date d'effet

anniversaire de la date d'effet Un montant global de 1 000 000 $, le ou avant le 4e anniversaire de la date d'effet

Lorsque l'option aura été exercée, d'autres paiements d'étape sont prévus selon le calendrier suivant :

Versement de 250 000 $ en espèces, en actions ou une combinaison des deux (au gré de BRW) suivant le dépôt d'une estimation de ressources;

Versement de 250 000 $ en espèces, en actions ou une combinaison des deux (au gré de BRW) suivant le dépôt d'une évaluation économique préliminaire.

Exploration Brunswick accordera une redevance de 2 % NSR, dont la moitié (1 %) peut être rachetée par BRW pour la somme de 1 000 000 $. La deuxième moitié de la redevance NSR (1 %) peut être rachetée pour la somme de 2 000 000 $. Si BRW rachète les deux moitiés de la redevance NSR, à titre de clarification, le groupe de claims sera jugé libre de toute redevance.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Charles Kodors, Directeur de l'exploration, région. Il est un géologue professionnel enregistré au Saskatchewan, en Ontario, Nouveau Brunswick, Terre-Neuve et Nouvelle Écosse.

À propos d'Exploration Brunswick

La Société est une société d'exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l'exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de projets d'exploration préliminaire pour le lithium en Amérique du Nord avec des propriétés au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, au Manitoba et dans les Maritimes.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s'y limiter, les délais ou l'incapacité d'obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l'avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l'inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l'exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l'adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d'avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l'on ne devrait pas accorder d'importance indue à ces informations, lesquelles s'appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l'effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude du présent communiqué de presse.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :