Gestion mondiale d'actifs Scotia honorée de recevoir 25 Trophées FundGrade A+(MD) pour 2022

TORONTO, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Les équipes de placement de Gestion mondiale d'actifs Scotia se sont illustrées lors de la remise annuelle des Trophées FundGrade A+ en se voyant remettre 25 récompenses. Fundata Canada Inc. décerne ces prix aux fonds et aux gestionnaires qui ont su obtenir des résultats ajustés au risque remarquables et constants tout au long de l'année.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu ces reconnaissances pour les rendements exceptionnels que nos équipes de placement ont su générer à l'intention de nos clients sur nos diverses plateformes, malgré des marchés difficiles », a déclaré Neal Kerr, chef de Gestion mondiale d'actifs Scotia (Canada).

Les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) de Gestion mondiale d'actifs Scotia ayant été récompensés pour 2022 sont les suivants :

Lauréats d'un Trophée FundGrade A+ Catégories CIFSC Nombre de fonds dans la catégorie Début du calcul FundGrade FNB actif de dividendes canadiens Dynamique (DXC) Actions canadiennes de dividendes et de revenu 271 31 janv. 2018 FNB actif d'obligations croisées Dynamique (DXO) Revenu fixe à rendement élevé 191 31 janv. 2018 FNB actif d'actions privilégiées Dynamique (DXP) Revenu fixe d'actions privilégiées 50 31 janv. 2018 Fonds d'obligations Avantage Dynamique Titres à revenu fixe canadiens 311 31 janv. 2013 Mandat privé Catégorie de gestion des risques spécialisée Dynamique Équilibrés tactiques 174 31 janv. 2019 Fonds canadien de dividendes Dynamique Actions canadiennes de dividendes et de revenu 271 31 janv. 2013 Mandat privé de rendement prudent Dynamique Équilibrés mondiaux à revenu fixe 465 31 janv. 2016 Fonds de dividendes Dynamique Actions canadiennes de dividendes et de revenu 271 31 janv. 2013 Mandat privé de rendement mondial Dynamique Équilibrés mondiaux neutres 950 31 janv. 2016 Mandat privé de dividendes internationaux Dynamique Actions internationales 399 31 janv. 2017 Mandat privé de dividendes nord-américains Dynamique Actions nord-américaines 81 31 janv. 2016 Fonds de petites sociétés Power Dynamique Actions de PME canadiennes 126 31 janv. 2013 Fonds de métaux précieux Dynamique Actions de métaux précieux 45 31 janv. 2013 Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique Actions privilégiées à revenu fixe 50 31 janv. 2014 Catégorie équilibrée américaine Dynamique Équilibrés mondiaux d'actions 735 31 janv. 2013 Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Équilibrés mondiaux d'actions 735 31 janv. 2014 Portefeuille Catégorie prudente DynamiqueUltra Équilibrés mondiaux à revenu fixe 465 31 janv. 2013 Portefeuille Croissance DynamiqueUltra Équilibrés mondiaux d'actions 735 31 janv. 2013 Fonds Scotia canadien équilibré Équilibrés canadiens neutres 290 31 janv. 2013 Fonds Scotia de dividendes canadiens Actions canadiennes de dividendes et de revenu 271 31 janv. 2013 Fonds Scotia d'actions canadiennes Actions en majorité canadiennes 365 31 janv. 2013 Fonds Scotia équilibré diversifié* Équilibrés tactiques 174 31 janv. 2013 Fonds Scotia indiciel Nasdaq** Actions américaines 836 31 janv. 2013 Fonds Scotia des ressources Actions de ressources naturelles 71 31 janv. 2013 Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia Équilibrés mondiaux d'actions 735 31 janv. 2013

Le calcul de la note FundGrade A+ a été effectué au 31 décembre 2022. * Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée agit à titre de sous-conseiller du Fonds Scotia équilibré. ** Conseillers en gestion globale State Street, Ltée agit à titre de sous-conseiller du Fonds Scotia indiciel Nasdaq.



À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia inclut Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Gestion mondiale d'actifs Scotia offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, «?pour l'avenir de tous?», elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 octobre 2021, la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et des actifs d'environ 1,3 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web au www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

À propos des Trophées FundGrade A+MD

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata Canada Inc. décerne chaque année les Trophées FundGrade A+MD afin de récompenser la «?crème de la crème?» des fonds d'investissement canadiens. La distinction FundGrade A+MD s'ajoute à la notation mensuelle FundGrade. Elle est établie à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement ajusté au risque mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Chaque ratio est calculé individuellement sur toutes les périodes comprises dans la fourchette de 2 à 10 ans. Les notes A, B, C, D et E sont attribuées respectivement aux fonds qui se classent parmi les premiers 10 %, puis les 20 %, 40 %, 20 % et 10 % suivants. Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+MD, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. Les notes mensuelles FundGrade A, B, C, D et E reçoivent une cote allant de 4 à 0, dans l'ordre. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la note FundGrade A+MD. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata met tout en oeuvre pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n'en garantit pas l'exactitude. Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés, cliquez ici.

Les placements dans les fonds communs et les FNB peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des titres et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des commissions de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres de fonds communs et de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

