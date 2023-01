L'entreprise de technologie d'acier vert Boston Metal annonce un financement de série C de 120 millions de dollars, mené par ArcelorMittal





Boston Metal, une société développant une technologie pour décarboner entièrement la production d'acier, a annoncé aujourd'hui la première clôture d'un financement de série C de 120 millions de dollars, mené par l'entreprise sidérurgique multinationale ArcelorMittal S.A. (NYSE : MT). Le Fonds d'innovation pour le climat de Microsoft et SiteGround Capital ont également rejoint ce tour de financement en tant que nouveaux investisseurs, aux côtés des investisseurs actuels.

Le principal investissement d'ArcelorMittal a été effectué via son Fonds d'innovation XCarb®. Aditya Mittal, PDG d'ArcelorMittal, a déclaré : « Chez Boston Metal, nous investissons dans une équipe qui a accompli des progrès impressionnants sur une période relativement courte, développant une technologie qui a le potentiel stimulant de révolutionner la sidérurgie. Au cours de nos longues discussions avec eux, nous avons été impressionnés par la passion et la vision dont ils font preuve pour contribuer à la décarbonisation de la sidérurgie. L'entreprise constitue un ajout prometteur et bienvenu au portefeuille du Fonds d'innovation XCarb®. »

Le procédé breveté d'électrolyse d'oxyde fondu (en anglais MOE, pour Molten Oxide Electrolysis) de Boston Metal est commercialisé pour produire aussi bien de l'acier vert que des métaux à valeur ajoutée comme l'étain et le niobium. Le fonds de série C permettra d'accroître les capacités de production d'acier vert de l'installation pilote de la société près de Boston et appuiera la sélection du site et la conception préliminaire de sa première aciérie verte. Les nouvelles ressources permettront également de soutenir la construction et la mise en service d'une unité de fabrication de métaux à valeur ajoutée dans la filiale brésilienne de la société, Boston Metal do Brasil.

« Le Fonds d'innovation pour le climat de Microsoft a été créé pour accélérer le développement et le déploiement de technologies dans des domaines qui auront l'impact le plus significatif sur le climat. La technologie développée par Boston Metal a le potentiel de fournir de l'acier vert abordable à grande échelle, contribuant à une décarbonisation intersectorielle, ce qui est de plus en plus crucial pour les sociétés avec des objectifs de réduction des émissions de CO2, comme Microsoft », a déclaré Brandon Middaugh, directeur du Fonds d'innovation pour le climat de Microsoft.

Avec la clôture, Irina Gorbounova d'ArcelorMittal et Rick Cutright de l'investisseur actuel OGCI Climate Investments ont rejoint le conseil d'administration de la société. « Boston Metal a constitué une formidable équipe, qui a réalisé des progrès significatifs en améliorant sa technologie de rupture depuis que nous avons investi la première fois dans son tour de financement de série A », a affirmé Rick Cutright, directeur des technologies chez OGCI Climate Investments. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de poursuivre cet investissement et de faire partie de cette prochaine phase importante de la croissance de la société, alors qu'elle développe des capacités qui révolutionneront l'industrie sidérurgique et soutiendront une économie à zéro émission nette. »

Avec près de 2 milliards de tonnes produites chaque année, l'acier est l'un des matériaux les plus importants pour notre société, mais l'industrie dépend d'un processus de fabrication à forte intensité de carbone qui contribue à hauteur de près de 10 pour cent aux émissions mondiales de carbone. Les principaux consommateurs d'acier dans les secteurs de l'automobile, de la construction et des technologies demandent des solutions pour un acier neutre en carbone, et l'industrie sidérurgique s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Boston Metal commercialise une technologie zéro émission visant à atteindre le seuil de production du milliard de tonnes avec les coûts de production compétitifs requis pour révolutionner l'industrie sidérurgique. La plateforme MOE de la société utilise de l'électricité renouvelable pour transformer en acier toutes les teneurs en minerai de fer grâce à un procédé en une seule étape économe en énergie. La technologie MOE ne rejette pas de dioxyde de carbone ou d'autres sous-produits nocifs, et n'a pas besoin d'eau de traitement, de produits chimiques dangereux ou de catalyseurs à métaux précieux.

« Notre technologie est conçue pour décarboner la production d'acier à grande échelle. Nous pensons posséder l'équipe expérimentée, le solide appui financier et la technologie innovante nécessaires pour révolutionner l'industrie. La soutien d'ArcelorMittal renforce davantage notre capacité à mener la révolution de l'acier vert », a indiqué Tadeu Carneiro, président-directeur général de Boston Metal.

En plus du travail de la société dans le domaine de l'acier, Boston Metal do Brasil axe ses efforts sur l'utilisation de la technologie MOE pour améliorer l'efficacité, la durabilité et la rentabilité de la production de métaux. La technologie MOE extrait de manière sélective des métaux utiles à partir de matériaux complexes, à faible concentration, qui sont actuellement considérés comme des déchets. Cela permet aux sociétés minières de réduire les passifs financiers et environnementaux des scories en utilisant ce sous-produit naturel de la production de métaux pour créer de nouveaux flux de revenus. Les premiers revenus de Boston Metal do Brasil sont prévus pour 2023.

À propos de Boston Metal

Boston Metal est une société internationale qui propose des solutions technologiques pour le secteur de la métallurgie. La société commercialise MOE (électrolyse d'oxyde fondu), une plateforme brevetée pour la production de métaux en grosse quantité fonctionnant à l'électricité. La technologie MOE devrait fournir à l'industrie métallurgique une solution plus efficace, moins coûteuse et plus écologique pour produire de l'acier et d'autres métaux à partir d'une grande variété de matières premières et de teneurs en minerai de fer. Soutenue par des investisseurs de premier plan et dirigée par une équipe de classe mondiale composée de scientifiques et de vétérans de l'industrie métallurgique, Boston Metal possède une technologie conçue pour offrir une approche directe et évolutive de la décarbonisation de la production d'acier. Basée à Woburn, dans l'État américain du Massachusetts, la société possède une filiale en propriété exclusive au Brésil. Pour en savoir plus sur Boston Metal, visitez le site www.bostonmetal.com.

