Doodles 2 est lancé sur Flow, alors que le géant du Web3 commence son voyage pour intégrer des millions de personnes





L'évolutivité, la sécurité et la composabilité de la blockchain Flow alimenteront la prochaine génération de créativité, d'utilité et de valeur pour la communauté croissante de Doodles

MIAMI, Floride, 26 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Doodles, l'une des principales franchises de médias et de divertissement du Web3, lancera le très attendu Doodles 2 sur la blockchain Flow, la plateforme qui alimente les jeux, les applications et les actifs numériques de nouvelle génération, et qui accueille des marques comme la NBA, la NFL, Ticketmaster et Mattel.

L'expansion multi-chaînes permet d'élargir l'éventail des possibilités créatives et techniques et de mettre en oeuvre la prochaine génération de produits Doodles. Le premier est Doodles 2, une nouvelle expérience NFT qui permet aux détenteurs de personnaliser leur propre Doodle sur la chaîne, en choisissant leur look avec des attributs comme le corps, la coiffure, les émotions, les vêtements et les accessoires. Des collections de vêtements seront lancées par le biais d'éditions limitées IRL (« In Real Life ») liées à des événements spécifiques et à des collaborations de marques avec des partenaires et des personnalités remarquables. Ces vêtements pourront être vendus, achetés et échangés sur la place de marché Gaia.

Sans frais d'essence et avec une expérience de paiement transparente pour le consommateur sur Flow, les détenteurs de Doodles 2 peuvent profiter de la personnalisation sans fin de leurs propres identités NFT dynamiques et personnalisées à utiliser sur les réseaux sociaux, les plateformes de jeux, les événements en direct, le contenu en streaming, les activations de vente au détail et d'autres moments imaginatifs.

« Doodles 2 est la combinaison parfaite de l'expression personnelle, de la collection et de la communauté, au sein d'une application sans friction alimentée par la technologie blockchain », a déclaré Jordan Castro, cofondateur et responsable des produits chez Doodles. « Nous avons concrétisé le désir de la communauté de personnaliser ses Doodles pour qu'ils correspondent exactement à son ambiance IRL. En dehors de la technologie, Doodles 2 est le passeport qui est utilisé dans tous nos produits : expériences, jeux, applications, musique, sorties d'animation, pour apporter encore plus de personnalisation, d'individualisation et de récompenses à nos fans. »

L'intégration sans friction de Flow et la sécurité, la sûreté et la récupérabilité de classe mondiale rendent l'invitation dans le monde coloré de Doodles tout aussi facile pour les nouveaux venus du Web3 que pour les natifs de cet espace.

« Doodles est l'une des marques les plus reconnaissables du Web3, avec une communauté aussi dynamique que les Doodles eux-mêmes », a déclaré Dieter Shirley, architecte en chef de Flow. « Avec Doodles 2, ils apportent plus de valeur à leur communauté existante, tout en permettant à beaucoup d'autres personnes de rejoindre le monde joyeux et inclusif de Doodles. Leur vision d'un divertissement accessible, interactif et personnalisé est exactement le genre de projet que nous avions en tête lorsque nous avons conçu Flow. Je suis très enthousiaste à l'idée de ce lancement ! »

Le lancement de Doodles 2 sur la blockchain Flow marquera également le début d'un avenir de forte interopérabilité croisée avec Ethereum.

« Nous sommes ravis de continuer à investir dans les collections essentielles de Doodles sur Ethereum, tout en connectant Doodles partout où notre communauté vit et crée », a déclaré Julian Holguin, PDG de Doodles. « Alors que nous développons notre marque dans d'autres secteurs verticaux comme l'animation et la musique, l'expérience d'intégration accessible et transparente de Flow nous permet de capter un public introduit par les canaux médiatiques traditionnels. Nous pensons que la combinaison d'Ethereum et de Flow est le format idéal pour soutenir et investir dans notre communauté Web3 fondamentale, tout en ouvrant les portes pour accueillir de nouveaux collectionneurs. »

La première étape de l'expérience produit Doodles 2 s'ouvre aux détenteurs de Doodles le 31 janvier, avec tous les détails ici dans les prochains jours. Si les détenteurs ne possèdent pas de Dooplicator, ils peuvent en acheter un sur OpenSea . Ceux qui possèdent un Dooplicator, mais pas un Doodle, pourront bientôt prêter leur Doodle sur une future place de marché.

À propos de Doodles

Doodles est une série d'objets de collection numériques dérivés des personnages créés par l'artiste de renommée mondiale Burnt Toast. Depuis son lancement en octobre 2021, Doodles est rapidement devenu l'un des projets les plus prometteurs issus du boom du Web3 grâce à ses personnages inclusifs, ses activations immersives expérientielles et sa communauté passionnée. La marque s'est développée en une franchise à multiples facettes qui s'étend à l'animation, aux jeux, aux produits dérivés, à la musique et aux événements en direct, avec des partenariats et des investisseurs remarquables. Pour en savoir plus sur Doodles, rendez-vous sur doodles.app . Rejoignez nos communautés en ligne sur Twitter, Instagram et Discord.

À propos de Flow

Flow est une blockchain décentralisée de couche 1 conçue pour prendre en charge les expériences exceptionnelles des consommateurs à l'échelle grand public, de l'intégration facile à l'utilité continue. Sans friction, sécurisée et écologique, Flow donne aux développeurs les moyens d'innover et de repousser les limites qui amèneront le prochain milliard de personnes sur le Web3. Aujourd'hui, Flow abrite un écosystème florissant de créateurs issus de grandes marques, de studios de développement, de startups financées par des fonds de capital-risque, de leaders de la crypto, et plus encore. Pour en savoir plus, visitez le site www.flow.com.

