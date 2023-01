Achat d'un nouvel aéroglisseur pour la traverse de la rivière Saint-Augustin





QUÉBEC, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer l'achat d'un nouvel aéroglisseur pour la traverse de la rivière Saint-Augustin au coût de 4 346 230 M$. À son entrée en service, il remplacera le VCA L'Esprit-de-Pakuashipi qui a été construit en 2012. Cette nouvelle acquisition apportera, à terme, plus de fiabilité et de prévisibilité autant dans le service quotidien que dans le plan de relève de la STQ.

Tout comme son prédécesseur, la compagnie Griffon Hoverwork ltée construira cet aéroglisseur selon les spécifications exigées par la STQ.

À la suite de l'arrivée de la nouvelle embarcation à la traverse de la rivière Saint-Augustin, le VCA L'Esprit-de-Pakuashipi aura pour nouvelle affectation d'être l'aéroglisseur de relève de la traverse.

Citation

« Nous sommes le gouvernement des régions et nous comprenons les défis que vivent les citoyens de la Côte-Nord. Les services offerts par la STQ sont essentiels pour assurer le déplacement des personnes et des marchandises entre les communautés locales et nous nous assurons qu'ils soient disponibles et efficaces. Ce nouvel aéroglisseur permettra de poursuivre notre engagement à livrer un service fiable et adapté à leurs besoins. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le renouvellement et la modernisation des actifs maritimes sont assurément l'une des plus grandes priorités de la STQ. Cette acquisition démontre clairement cette orientation qui nous permettra d'assurer la pérennité du service et le transport de passagers à la traverse de la rivière Saint-Augustin. L'aéroglisseur est spécialement conçu pour les besoins de cette traverse. Il peut circuler tant sur l'eau que sur la glace ou la terre ferme. C'est unique au Canada de transporter des passagers par aéroglisseur et cela démontre bien l'agilité de la STQ dans son offre de services. »

Greta Bédard, présidente-directrice générale par intérim de la Société des traversiers du Québec

SOURCE Société des traversiers du Québec

Communiqué envoyé le 26 janvier 2023 à 09:25 et diffusé par :