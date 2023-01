Un consortium dirigé par SNC-Lavalin obtient un contrat de partenaire de réalisation pour la ligne verte du TLR de Calgary





MONTRÉAL, le 26 janv. 2023 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, est fière d'annoncer qu'elle a été nommée partenaire de réalisation pour la ligne verte du train léger sur rail (TLR) de la Ville de Calgary, le plus important investissement en infrastructure de l'histoire de la ville.

SNC-Lavalin s'appuiera sur son expertise technique et commerciale de mégaprojets complexes pour soutenir la réalisation de la phase 1 du projet de ligne verte du TLR de Calgary, un réseau de transport en commun de 18 km reliant les lignes actuelles Rouge et Bleue du TLR et de quatre itinéraires desservis par MAX BRT. Le mandat du consortium dirigé par SNC-Lavalin consistera assurer des fonctions du projet comme la gestion commerciale, le soutien technique, les contrôles de projet et la gestion de la construction.

«?C'est un privilège pour nous d'avoir été choisis par la Ville de Calgary pour soutenir la réalisation de ce projet?», a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. «?En tant que chef de file dans le domaine, nous avons acquis une vaste expérience à l'échelle mondiale en tant que partenaires de prestation de services auprès de divers ordres de gouvernement dans le cadre de projets de transport complexes. Ce projet s'inscrit dans une longue tradition d'excellence dans l'industrie ferroviaire, où nous possédons une expertise approfondie de conception, construction, exploitation et entretien des systèmes intégrés nécessaires pour rendre les villes plus intelligentes et offrir de meilleurs transports. Il renforce notre engagement à bâtir des collectivités bien conçues et prospères qui correspond parfaitement à notre raison d'être.?»

«?La ligne verte du TLR est un projet historique qui changera le visage du transport en commun à Calgary. Non seulement elle reliera des collectivités entières -- améliorant d'autant la mobilité des personnes, des organisations, entreprises et futurs investisseurs -- mais elle ouvrira aussi la voie au développement essentiel axé sur le transport en commun, contribuant ainsi à la croissance économique de la ville?», a déclaré Ben Almond, chef de la direction des Services d'ingénierie Canada à SNC-Lavalin. «?Avec nos partenaires, nous constituons des équipes locales solides avec une compréhension approfondie du projet, des compétences éprouvées et des connaissances acquises sur plusieurs décennies. Nous sommes impatients de fournir une infrastructure sécuritaire et fiable à la Ville de Calgary et à ses citoyens.?»

SNC-Lavalin possède une expertise considérable et une longue expérience dans la réalisation de projets ferroviaires dans des villes canadiennes comme Vancouver, Toronto, Montréal et Ottawa.

