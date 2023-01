De la HRtech au leader mondial du SIRH, Deel atteint les 295 millions de dollars de revenu récurrent annuel





Depuis sa création en 2019 par Alex Bouaziz et Shuo Wang, le succès de Deel ne se dément pas. Auparavant, les équipes RH utilisaient en moyenne 16 outils différents pour manager les équipes internationales. Deel a regroupé tous les besoins des entreprises en une seule plateforme. Celle-ci permet de gérer tous les aspects administratifs, légaux et contractuels du recrutement de talents partout dans le monde, sans avoir à passer par un tiers et sans avoir à se déplacer.

Grâce à sa solution, Deel a participé au développement international de milliers d'entreprises telles que Brut et Swile en France, et convaincu Nike, Subway, Klarna ou Reebok. En ce début d'année, Deel atteint donc une valorisation de 12 milliards de dollars, et s'approche des 300 millions de revenu récurrent annuel.

Deel HR, la plateforme SIRH internationale et gratuite

Pour répondre encore davantage aux besoins des entreprises, Deel lance Deel HR : la seule plateforme RH qui permet de gérer l'intégralité de ses effectifs ? locaux ou internationaux, salariés ou indépendants ? partout dans le monde et dans le respect des lois de chaque pays. Toujours en quelques clics, et gratuitement.

Avec la volonté permanente de faciliter la gestion des talents et d'apporter de la flexibilité à ses clients, Deel propose gratuitement Deel HR aux entreprises comptant moins de 200 collaborateurs. En moyenne, cela représente une économie de 20 000 dollars pour les clients pouvant bénéficier de l'offre. De nouvelles fonctionnalités font leur apparition alors que d'autres sont proposées en version améliorée : rapports RH, congés et dépenses, documents RH, organigrammes, flux de travail, applications Google Suite, vérification des antécédents, accès aux espaces de coworking WeWork, etc.

Deel Engage ? des plugins pour le monde du travail d'aujourd'hui

En plus de Deel HR, Deel lance également Deel Engage : un ensemble de plugins Slack RH conçus pour aider les équipes réparties dans le monde à consolider les liens entre elles, à renforcer la culture d'entreprise, l'engagement des collaborateurs, etc. Ces plugins se connectent facilement à Deel HR, toujours en quelques clics, pour donner aux entreprises et aux équipes la possibilité de gérer les demandes de congés, les entretiens individuels, les recommandations de candidats, de formaliser les connexions, et plus encore, le tout depuis Slack pour plus de facilité.

En rationalisant les processus RH sur une plateforme que les équipes utilisent quotidiennement, les taux d'adoption peuvent souvent dépasser 90 %. Cela permet aux entreprises d'embaucher plus rapidement, de rationaliser les tâches administratives RH inutiles et d'aider les responsables être davantage alertés sur les potentiels cas de burn out et les indemnités de congés.

En juillet dernier, Deel avait également ajouté la fonctionnalité « global payroll » qui permettait aux entreprises de payer leurs collaborateurs partout dans le monde depuis une seule plateforme.

"Nous avons disrupté le process de l'embauche au niveau mondial, et nous prévoyons maintenant de bouleverser l'ensemble du secteur RH" commente Alex Bouaziz, CEO et co-fondateur de Deel. "Les produits qui simplifient radicalement les RH nous rapprochent de notre objectif, qui est d'aider des millions de personnes qualifiées à travailler pour les meilleures entreprises du monde, où qu'elles soient."

Créée en 2019 par Alex Bouaziz et Shuo Wang, Deel accompagne les entreprises dans leur croissance et leur développement à l'international. Sa plateforme SaaS permet en quelques clics de piloter l'onboarding de nouvelles recrues (indépendant ou salarié), de gérer les parties administratives et contractuelles liées au recrutement dans le respect du droit du travail de 200 pays, et de payer les collaborateurs dans plus de 150 devises. Deel propose aussi des fonctionnalités avant-gardistes telles que le paiement des employés en crypto-monnaie, des accès coworking partout dans le monde ou encore la possibilité d'avoir recours à des plateformes de recrutement locales.

Deel compte plus de 2000 employés répartis dans 100 pays à travers le monde. Après avoir levé plus de 630 millions de dollars et trois ans seulement, Deel est évaluée à 12 milliards de dollars. www.letsdeel.com

