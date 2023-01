Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera d'importants nouveaux projets pour protéger les espaces verts dans la région du Grand Toronto





TORONTO, le 25 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada et députée de Burlington, et Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada et députée de Toronto--Danforth, feront une annonce importante concernant le financement de projets pour protéger les espaces naturels et faciliter l'accès aux espaces verts dans la région du Grand Toronto.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 26 janvier 2023

Heure : 10 h 30 (HNE)

Lieu : Université de Toronto, centre d'examen

255, rue McCaul

Toronto (Ontario) M5T 1W7

Les représentants des médias peuvent confirmer leur présence en communiquant avec l'équipe des relations avec les médias de Parcs Canada à [email protected].

