La gouverneure générale se rendra en Finlande

OTTAWA, ON, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, effectuera une visite officielle en Finlande du 6 au 10 février 2023.

À Helsinki, Son Excellence rencontrera le président de la Finlande, Sauli Niinistö, la première ministre de la Finlande, Sanna Marin, et le premier vice-président du Parlement de la Finlande, Antti Rinne. Ces rencontres contribueront à renforcer les relations entre nos deux pays et constitueront une occasion de réaliser des progrès à l'égard d'importants enjeux mondiaux, comme la paix, le soutien à la démocratie et les changements climatiques. Elles permettront également de réaffirmer l'engagement du Canada à l'égard de la sécurité transatlantique et son soutien à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN.

Lors de cette visite en Finlande, la gouverneure générale visitera également Rovaniemi, une ville située dans la région la plus septentrionale du pays, la Laponie, et dans le Cercle arctique. Elle y visitera une école et rencontrera des dirigeants locaux et des membres de la communauté pour discuter des systèmes d'éducation et d'apprentissage dans les régions éloignées. Elle fera la promotion de la coopération en faveur d'un Arctique fort et prospère, notamment dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable. Elle rencontrera également des jeunes Samis.

«?La visite de Son Excellence en Finlande sera une excellente occasion de développer davantage notre partenariat et notre amitié transatlantiques. Le renforcement des relations entre nos deux pays est essentiel pour assurer notre sécurité collective, favoriser des actions concrètes pour lutter contre les changements climatiques, et bâtir un avenir solide pour les communautés de l'Arctique et d'ailleurs.?»

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La relation bilatérale entre le Canada et la Finlande repose sur des liens solides entre leurs populations, des valeurs communes et 75 ans de relations diplomatiques. Les deux pays sont des démocraties parlementaires nordiques à la géographie, au climat et aux ressources naturelles similaires, et ils ont tous deux des économies axées sur la technologie.

Le Canada et la Finlande entretiennent des relations étroites en ce qui concerne l'Arctique, y compris au sein du Conseil de l'Arctique.

Le Canada et la Finlande entretiennent des relations étroites en ce qui concerne l'Arctique, y compris au sein du Conseil de l'Arctique. Le Canada est représenté en Finlande par une ambassade à Helsinki. La Finlande, quant à elle, a une ambassade à Ottawa ainsi que des consulats honoraires dans plus d'une dizaine de villes partout au Canada.

est représenté en Finlande par une ambassade à . La Finlande, quant à elle, a une ambassade à ainsi que des consulats honoraires dans plus d'une dizaine de villes partout au Canada. Les gouverneurs généraux effectuent des voyages officiels à l'étranger à la demande du premier ministre et à l'appui des objectifs internationaux du gouvernement du Canada en matière de politique étrangère, de diplomatie et de commerce.

