Rapport de fin d'année 2022 sur les FNB de Placements Mackenzie :





Les FNB continuent de prospérer en dépit de l'incertitude économique :

Dans un contexte économique tumultueux, les flux entrants des FNB canadiens sont demeurés robustes à 35 milliards de dollars en 2022.

TORONTO, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui son Rapport de fin d'année sur les FNB de Placements Mackenzie. Le rapport étudie l'évolution du secteur des fonds négociés en bourse (« FNB ») au Canada en 2022 et relève les principales tendances qui devraient toucher cet univers en 2023 et par la suite.

Le rapport révèle qu'en 2022, les flux entrants des FNB canadiens ont dépassé 35 milliards de dollars, tandis que leur actif sous gestion a atteint 314 milliards de dollars, dépassant la barre des 300 milliards de dollars pour la deuxième fois de l'histoire.

« Le secteur canadien des FNB a connu une autre année solide en 2022, et en dépit de conditions de marché presque sans précédent, a affiché des flux entrants robustes, déclare Michael Cooke, chef des FNB chez Placements Mackenzie. En général, les périodes d'incertitude économique et de volatilité ont tendance à intensifier l'adoption de FNB alors que les investisseurs recherchent les avantages que les FNB peuvent offrir, comme la liquidité, la transparence, la facilité d'utilisation et le choix de produits. »

Le rapport relève les principales tendances à court et à long terme qui auront une incidence sur la croissance du secteur des FNB au cours des mois et des années à venir. Ces dernières comprennent :

Changement de garde : Le secteur a accusé des sorties de fonds massives des FNB de cryptomonnaies en 2022 alors que les investisseurs ont commencé à réévaluer les actifs risqués, et que des secteurs qui n'étaient plus à la mode effectuent aujourd'hui une remontée, notamment les infrastructures. Dans un contexte de marchés boursiers cahoteux, les investisseurs ont également rehaussé leurs répartitions dans des FNB d'actions à faible coût et pondérés en fonction de la capitalisation boursière avec des flux nets de 7 milliards de dollars.

Le secteur a accusé des sorties de fonds massives des FNB de cryptomonnaies en 2022 alors que les investisseurs ont commencé à réévaluer les actifs risqués, et que des secteurs qui n'étaient plus à la mode effectuent aujourd'hui une remontée, notamment les infrastructures. Dans un contexte de marchés boursiers cahoteux, les investisseurs ont également rehaussé leurs répartitions dans des FNB d'actions à faible coût et pondérés en fonction de la capitalisation boursière avec des flux nets de 7 milliards de dollars. Essor des FNB d'obligations malgré les taux à la hausse : Alors que des taux obligataires à la hausse présentent des points d'entrée plus attrayants pour les investisseurs, les flux entrants des FNB de titres à revenu fixe, de l'ordre de 19 milliards de dollars en 2022, demeureront robustes alors que plane la possibilité d'un ralentissement économique et que les investisseurs se tournent vers des catégories d'actif de base pour leurs portefeuilles.

Alors que des taux obligataires à la hausse présentent des points d'entrée plus attrayants pour les investisseurs, les flux entrants des FNB de titres à revenu fixe, de l'ordre de 19 milliards de dollars en 2022, demeureront robustes alors que plane la possibilité d'un ralentissement économique et que les investisseurs se tournent vers des catégories d'actif de base pour leurs portefeuilles. Les solutions occuperont l'avant-scène : Des FNB davantage axés sur des solutions pourraient arriver sur le marché alors que les sociétés commencent à proposer une gamme élargie de FNB tout-en-un ou axés sur un objectif, permettant aux investisseurs d'accéder à une gamme d'investissements en un seul produit.

Des FNB davantage axés sur des solutions pourraient arriver sur le marché alors que les sociétés commencent à proposer une gamme élargie de FNB tout-en-un ou axés sur un objectif, permettant aux investisseurs d'accéder à une gamme d'investissements en un seul produit. L'économie numérique suscite l'intérêt : La demande pour des fonds thématiques, particulièrement ceux axés sur les technologies exponentielles, augmentera à mesure que des secteurs émergents comme celui de l'économie numérique continueront de croître et rehausseront leur incidence globale.

Le rapport indique que le taux d'adoption des FNB s'accélère sur le marché canadien, et Placements Mackenzie est d'avis que le secteur des FNB continuera de connaître des flux entrants et une expansion des actifs au cours des années à venir.

« Compte tenu du vaste éventail de produits disponibles, les investisseurs peuvent travailler à rebours depuis les résultats souhaités de leurs placements puis choisir les FNB qui conviennent le mieux à leurs portefeuilles. Si les Canadiens et Canadiennes n'ont pas encore intégré une stratégie de FNB dans leur portefeuille, c'est le moment de le faire », conclut M. Cooke.

Pour lire le rapport complet, veuillez visiter le https://www.mackenzieinvestments.com/content/dam/mackenzie/fr/insights/mi-etf-outlook-2023-fr.pdf.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 186,6 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils est d'environ 249 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

