S&P Dow Jones Indices annonce des modifications à l'Indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX





TORONTO, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones Indices apporteront les modifications suivantes à l'indice Aristocrates de dividendes canadiens S&P/TSX par suite de l'analyse annuelle de cet indice. Ces modifications entreront en vigueur le mercredi 1er février 2023 avant l'ouverture des marchés.

Indice Artistocrates de dividendes canadiens S&P/TSX - le 1er février 2023

Symbole SOCIÉTÉ AJOUTÉE H Hydro One Limited AJOUTÉE MI.UN Minto Apartment REIT AJOUTÉE NTR Nutrien Ltd AJOUTÉE TOU Tourmaline Oil Corp. AJOUTÉE WCN Waste Connections, Inc. RETIRÉE AQN Algonquin Power & Utilities Corp. RETIRÉE INE Innergex énergie renouvelable inc. RETIRÉE KEY Keyera Corp. RETIRÉE ONEX Onex Corp., DVS RETIRÉE SGR.UN Slate Grocery REIT RETIRÉE SRU.UN SmartCentres REIT RETIRÉE TCS TECSYS Inc.

À PROPOS DE S&P DOW JONES INDICES

S&P Dow Jones Indices est la plus importante ressource mondiale en ce qui touche les données, la recherche et les concepts essentiels fondés sur les indices. Elle regroupe des indicateurs financiers réputés tels que le S&P 500® et le Dow Jones Industrial Average®. Davantage d'actifs sont investis dans des produits fondés sur nos indices que sur ceux de tout autre fournisseur dans le monde. Depuis la création du premier indice par Charles Dow en 1884, S&P DJI est devenue le point d'attache de plus d'un million d'indices dans toute la gamme des catégories d'actifs qui ont aidé à définir la façon dont les investisseurs évaluent les marchés et y négocient.

S&P Dow Jones Indices est une division de S&P Global (NYSE : SPGI), qui fournit des renseignements essentiels aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements pour leur permettre de prendre des décisions en toute confiance. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.spdji.com.

SOURCE S&P Dow Jones Indices LLC.

