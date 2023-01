L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - YORK

Chapeauté par les chambres de commerces du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Fédération des chambres de commerce du Québec et son président-directeur général, monsieur Charles Milliard effectuerons une série de visites dans la région. Plusieurs rencontres...

Les répondantes et les répondants médicaux d'urgence (RMU) ainsi que le personnel administratif d'Urgences-santé sont de retour en grève, avec de nouvelles dispositions, entérinées par le Tribunal administratif du travail. Ainsi le personnel de...

L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») lance aujourd'hui un appel de candidatures afin de constituer son nouveau comité consultatif portant sur l'impact potentiel des véhicules automatisés et connectés sur l'assurance automobile au Québec...