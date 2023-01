La 20e Guignolée Dr Julien : 3 915 000 $ amassés pour les enfants en situation de vulnérabilité





MONTRÉAL, 24 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Dr Julien remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont participé au succès de la 20e Guignolée Dr Julien. Grâce à l'appui renouvelé de sa fidèle communauté, ce sont 3 915 000$ qui ont été amassés au profit de la pédiatrie sociale en communauté, un modèle de soins qui permet de soigner et d'accompagner les enfants en situation de vulnérabilité afin d'assurer leur mieux-être et le développement de leur plein potentiel, dans le respect de leurs droits fondamentaux.



«?La pédiatrie sociale en communauté est un vecteur de changement pour les 11?000 enfants que nous accompagnons chaque année à travers le Québec. Nos donateurs en sont clairement conscients; comme en témoigne le résultat record obtenu lors de la 20e Guignolée, un exploit dans le contexte conjoncturel actuel. C'est un signal de soutien populaire fort que nous envoie toute la communauté et je remercie chacun et chacune d'entre vous du fond du coeur. Au Québec, les besoins des enfants issus des milieux vulnérables s'accentuent. Mais grâce à vous, notre rêve de bâtir un monde meilleur avec une société plus inclusive devient réel et possible.?» ? Dr Gilles Julien, pionnier de la pédiatrie sociale en communauté, fondateur et vice-président de la fondation qui porte son nom.

Plus en détail, la somme de 2?127?000 $ a été amassée au profit des trois centres affiliés à la Fondation Dr Julien : La Ruelle d'Hochelaga, Le Garage à musique et le CPSC d'Atlas; soit 167?000 $ de plus par rapport à l'an dernier. Les 42 autres centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) certifiés par la Fondation Dr Julien ont quant à eux recueilli 1?787?000 $ à travers le Québec.

«?Le succès de cette 20e édition de la Guignolée Dr Julien témoigne de la grande force du mouvement de la pédiatrie sociale en communauté, ainsi que sa portée à travers les quatre coins du Québec. Grâce au soutien constant et renouvelé de tous ceux qui nous appuient, nous nous rapprochons de notre objectif d'offrir des soins et services directs à près de 16?000?enfants à travers un réseau de plus de 50 centres de pédiatrie sociale en communauté, d'ici 2028.?» déclare Alexandre Lebel, directeur général de la Fondation Dr Julien.

La pédiatrie sociale en communauté répond à un réel besoin

Au Canada, près de 1,5 million d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté, soit un sur cinq. Au Québec, le taux de pauvreté infantile dépasse les 15 %1. Les plus pauvres connaissent des problèmes de croissance et de développement, aussi bien physique que social, qui entretiennent la discrimination. Plus que jamais, les services prodigués par les CPSC de la Fondation Dr Julien sont indispensables.

Remerciements

La 20e Guignolée Dr Julien doit son succès à une communauté de bénévoles, donateur·rice·s et partenaires engagés. L'équipe de la Fondation tient à remercier tout particulièrement ses employé·e·s mobilisé·e·s, ses 400 bénévoles qui ont prêté main-forte sur place, dans les centres ou à l'extérieur, aux 40 points de collecte dans la ville de Montréal, BPM Sports pour son radiothon de 5 h coanimé par Jean-Charles Lajoie, Joël Le Bigot, puis par Paul Houde?; Radio-Canada pour sa couverture spéciale dans Dessine-moi un matin avec Ève Christian, marraine de la Guignolée Dr Julien.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu'un maximum d'enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à plus de 11?000 enfants défavorisés à travers le Québec, grâce à plus de 45 centres de pédiatrie sociale en communauté.

1 Source : Statistiques Canada, 2017

