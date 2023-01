KBI Biopharma annonce un contrat de sous-traitance avec Mapp Biopharmaceutical sur le traitement de l'ebolavirus Soudan





KBI Biopharma, Inc. (KBI), une société JSR Life Sciences, annonce aujourd'hui avoir conclu un contrat de sous-traitance avec Mapp Biopharmaceutical, Inc. (Mapp) pour la poursuite du développement et de la fabrication de MBP134, un traitement expérimental d'anticorps monoclonaux contre l'ebolavirus Soudan (SUDV)*.

Avec la récente épidémie en Ouganda, Mapp a été engagé par l'Autorité américaine de R&D biomédicale avancée (BARDA), qui fait partie de l'Administration pour la préparation et la réponse stratégique au sein du Département américain de la Santé et des Services humains, pour développer des doses d'urgence de MBP134 et répondre à ce besoin médical critique. Il n'existe actuellement pas de contre-mesures médicales approuvées par la FDA disponibles pour le SUDV. KBI joue un rôle important dans la promotion des efforts de Mapp en fournissant un soutien accéléré au développement de produits, y compris des contributions analytiques et de fabrication sur plusieurs sites mondiaux.

« Le SUDV est une crise sanitaire urgente, et KBI est heureux de sous-traiter avec Mapp pour accélérer la disponibilité de MBP134 », déclare Dr Abdelaziz Toumi, responsable commercial, KBI Biopharma et Selexis SA. « L'expertise technique de nos scientifiques, techniciens, analystes et ingénieurs permet le développement de flux de travail sophistiqués qui permettent d'économiser du temps et des ressources précieuses. Nous sommes fiers de pouvoir mobiliser rapidement nos équipes intercontinentales pour faire face à cette crise de santé publique. »

En septembre 2022, les autorités de santé publique de la République d'Ouganda ont déclaré une épidémie d'Ebola causée par le SUDV. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 142 cas ont été confirmés et 55 décès comptabilisés au 5 décembre 2022. Il n'existe actuellement pas de remède pour la maladie de l'ebolavirus du Soudan, qui a un taux de mortalité d'environ 50%.

Bien qu'il n'existe pas de remède largement disponible, des options thérapeutiques prometteuses telles que MBP134 sont en développement. MBP134 est un candidat thérapeutique à deux anticorps avec une efficacité pan-ebolavirus démontrée dans des études non cliniques. Les approches thérapeutiques alternatives sont souvent limitées à un seul membre du genre Ebolavirus. En revanche, MBP134 confère une protection sans précédent contre les virus Ebola antigéniquement diversifiés avec une dose unique.

Et Abdel d'ajouter : « Les épidémies futures de la maladie à virus Ebola sont inévitables, mais fournir l'accès à un candidat thérapeutique qui pourrait traiter plusieurs espèces virales aura un impact considérable sur la puissance du traitement. KBI est fière de soutenir le développement essentiel de MBP134 par Mapp. »

KBI Biopharma, Inc. est une société JSR Life Sciences. KBI Biopharma est un organisme mondial de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) qui met à la disposition des sociétés des sciences de la vie ses compétences et ses services accélérés et pleinement intégrés, axés sur le développement de médicaments et la fabrication de produits biologiques. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses plus de 500 clients partenaires afin de personnaliser et de faciliter les programmes de développement de médicaments. En s'appuyant sur des capacités analytiques de classe mondiale, ajoutées à des compétences scientifiques et techniques approfondies, KBI assure des services efficaces aussi bien en matière de développement des processus, que de fabrication clinique et commerciale, régie par les BPF actuelles, dans le cadre des programmes relatifs aux mammifères, aux microbes et aux thérapies cellulaires. Reconnue pour la qualité de sa fabrication, KBI permet à ses partenaires de faire progresser des médicaments candidats en phase clinique et de les mettre sur le marché. KBI dessert ses partenaires mondiaux grâce à ses huit sites en Europe et aux États-Unis. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.kbibiopharma.com.

Mapp Biopharmaceutical, Inc. (San Diego, Californie) est une société biotechnologique privée qui développe de nouveaux médicaments anticorps pour prévenir et traiter les maladies infectieuses, en se concentrant sur les besoins non satisfaits en matière de santé mondiale et de biodéfense. www.mappbio.com

* Ce contrat de sous-traitance est financé en totalité ou en partie par des fonds fédéraux du Département américain de la Santé et des Services humains, Administration pour la préparation et la réponse stratégique, Autorité de R&D biomédicale avancée, sous le numéro de contrat 75A50122C00061.

