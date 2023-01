Highland Europe annonce la création d'un fonds d'un milliard EUR pour continuer à soutenir de remarquables sociétés européennes en phase de croissance spécialisées dans les logiciels et l'Internet grand public





Highland Europe annonce ce jour avoir clôturé la création de son cinquième fonds et collecté un milliard EUR afin d'accélérer sa stratégie de soutien aux équipes dirigées par leurs fondateurs les plus exceptionnelles du continent dans le domaine des logiciels et d'Internet. Chez Highland Europe depuis 2014, David Blyghton est promu associé, ce qui atteste clairement de l'engagement de la société en faveur du développement des talents en interne.

Highland Europe a rassemblé un total de 2,75 milliards EUR et investi dans des entreprises telles qu'Adjust, AMCS, Camunda, ContentSquare, Descartes, Deepki, eGym, Featurespace, GetYourGuide, Huel, Jellysmack, Malwarebytes, MatchesFashion, Me+Em, Nexthink, Podimo, Spot, Supermetrics, WeTransfer, Wolt and Zwift.

Et Fergal Mullen, associé, de déclarer : « Nous souhaitons remercier l'ensemble des fondateurs européens qui ont choisi de s'associer avec nous au cours de ces dix dernières années. C'est leur ambition, leur talent et leur motivation qui nous inspirent dans notre action commune de création d'entreprises qui redéfinissent les environnements commerciaux. Les conditions actuelles du marché ne sont pas évidentes, mais les entreprises dirigées par leurs fondateurs que nous contribuons à lancer poursuivent leur performant développement de manière impressionnante, notamment certains chefs de file mondiaux. Nous sommes heureux que nos investisseurs partagent notre conviction et nous les remercions de leur confiance sans cesse renouvelée. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 09:10 et diffusé par :