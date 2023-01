/R E P R I S E -- Avis aux Médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant le financement de l'infrastructure de Parcs Canada/





KINGSTON, ON, le 19 janv. 2023 /CNW/ - M. Mark Gerretsen, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Kingston et les Îles, fera une annonce au sujet du financement de l'infrastructure de Parcs Canada au fort Henry et à d'autres lieux historiques nationaux de l'est de l'Ontario.

M. Gerretsen fera l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :





Date : Le 23 janvier 2023



Heure : 9 h 30 HNE



Lieu : Centre de découverte du

lieu historique national du Fort-Henry

1, promenade Fort Henry

Kingston (Ontario)









