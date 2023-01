Coeur + AVC accueille Desjardins à titre de partenaire principal du programme Sautons en coeur





Un partenariat de longue date voué à la promotion d'habitudes de vie saines pour le coeur auprès des enfants et des jeunes

TORONTO, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Coeur + AVC est heureuse d'annoncer que Desjardins est maintenant le partenaire principal du programme Sautons en coeur au pays. Au cours des prochaines années, les partenaires offriront du soutien aux personnes qui vivent avec une maladie du coeur ou les séquelles d'un AVC, en finançant la recherche vitale ainsi que différents programmes d'éducation et de soutien, et ce, tout en enseignant aux enfants l'importance d'acquérir de saines habitudes.

«?Nous sommes ravis d'accueillir Desjardins à titre de partenaire principal de Sautons en coeur. Au cours de la dernière année scolaire seulement, plus de 450?000 jeunes ont sauté en coeur pour un avenir plus sain, tout en apprenant l'importance de redonner à la communauté, déclare Anne Guilfoyle, directrice du Développement communautaire chez Coeur + AVC. Grâce à l'engagement de trois ans de Desjardins, nous pourrons continuer à collaborer avec des écoles de partout au pays pour aider les élèves à adopter des habitudes saines tout en amassant des fonds pour aider à combattre les maladies du coeur et l'AVC?».

Desjardins soutient les initiatives de Coeur + AVC depuis déjà plus de 11 ans. Dans le cadre de son programme Tous engagés pour la jeunesse, Desjardins consacre 50 millions de dollars par année pour aider les jeunes à se réaliser en appuyant l'éducation, l'engagement, l'emploi et la santé physique et mentale. Aujourd'hui, en tant que partenaire principal national du programme Sautons en coeur, Desjardins consolide son engagement d'être là pour les enfants, les jeunes et leurs communautés.

«?Faire la promotion d'un mode de vie actif et de l'adoption de saines habitudes chez les jeunes est primordial chez Desjardins, mentionne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Nous sommes donc très fiers de renforcer notre collaboration avec Coeur + AVC en devenant le partenaire national principal du programme Sautons en coeur. Une alliance qui nous permet d'aller encore plus loin afin d'aider les jeunes de partout au pays à mettre leur santé et leur bien-être au coeur de leurs priorités. »

Des études ont révélé qu'il est possible de prévenir 80 % des maladies du coeur et des AVC précoces en adoptant de saines habitudes de vie, comme s'alimenter sainement, être actif et gérer son stress.

«?Encourager les enfants à demeurer actifs et à adopter de saines habitudes peut diminuer leur risque de souffrir de maladies du coeur ou de subir un AVC plus tard au cours de leur vie. En participant à Sautons, les élèves acquièrent des habitudes de vie saines et durables, et ils pratiquent des activités qui les font bouger, comme sauter, rouler, danser, et bien plus encore?! Nous sommes infiniment reconnaissants envers Desjardins pour leur soutien et nous réjouissons à l'idée de poursuivre ce programme pour une autre année qui, nous en sommes convaincus, sera couronnée de succès. Ensemble, nous pouvons combattre les maladies du coeur et l'AVC, un saut à la fois?», ajoute Mme Guilfoyle.

Sautons en coeur est le plus important programme de collecte de fonds axé sur l'éducation des enfants en matière de santé au pays. Depuis 1981, Coeur + AVC collabore avec des écoles pour sensibiliser les élèves à l'importance de l'activité physique, d'une bonne alimentation et de l'adoption d'autres habitudes saines. Les élèves sont encouragés à bouger à leur façon et à solliciter des dons pour soutenir Coeur + AVC. À ce jour, Sautons en coeur a amassé plus de 428 millions de dollars pour financer des recherches qui sauvent des vies et qui permettent de combattre les maladies du coeur et l'AVC.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 408,1 G$. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Coeur + AVC mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC depuis 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et aux politiques publiques. coeuretavc.ca

