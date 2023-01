Pekao à Davos : La Pologne est confrontée à des défis, mais aussi à une opportunité historique de se développer





DAVOS, Suisse, 23 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Bien que ces dernières années aient été marquées par de nombreuses perturbations mondiales, l'économie polonaise s'est avérée très résiliente. Comme l'a déclaré Jerzy Kwieci?ski, vice-président de Bank Pekao S.A. à Davos, notre potentiel et notre flexibilité, combinés à la perspective de participer à l'effort majeur de reconstruction des infrastructures de l'Ukraine, créent des opportunités de croissance véritablement historiques pour la Pologne.

« Why Poland? Capturing the opportunity in the era of a shift from globalization to regionalization » (Pourquoi la Pologne ? Saisir l'opportunité à l'ère du passage de la mondialisation à la régionalisation) était le titre du premier débat d'experts organisé à la Maison de la Pologne pendant le Forum économique mondial de Davos.

Comme l'ont admis tous les panélistes, les événements mondiaux qui se sont déroulés ces dernières années ont révolutionné la nature du commerce international et de la production, entraînant une tendance à raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Pour la Pologne, c'est l'occasion de devenir un centre régional pour les fabricants et les opérateurs, offrant un bon environnement dans lequel il vaut la peine d'investir et de développer son activité économique.

« Depuis plus de 30 ans, la Pologne attire efficacement de nombreux investisseurs étrangers qui apprécient l'ouverture de notre pays, sa situation géographique, sa stabilité économique et la disponibilité de nombreux spécialistes bien formés. Le moment est venu pour nous de saisir cette opportunité ensemble - en tant que secteur financier, entrepreneurs, législateurs et société dans son ensemble - et de faire passer l'économie polonaise à un niveau supérieur », a déclaré Jerzy Kwieci?ski.

Une telle transition est rendue possible, de l'avis de Jerzy Kwieci?ski, notamment par les processus de transformation de l'énergie et les opportunités connexes dont bénéficient les entreprises lorsqu'il s'agit d'acquérir des financements supplémentaires ou de profiter des facilités visant à reconstruire les économies de l'UE après la pandémie. La participation des entreprises et des institutions financières polonaises à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre devrait également jouer un rôle clé.

Bien que la perspective de voir se terminer le conflit qui se déroule de l'autre côté de notre frontière orientale semble éloignée, l'expérience du passé montre que la réussite d'un tel processus nécessite une préparation adéquate. Jerzy Kwieci?ski a déclaré que la banque polonaise soutiendrait toutes les entreprises qui exprimeraient leur volonté de participer à l'entreprise. Les économistes de la Bank Pekao S.A. estiment que les bénéfices de l'engagement de la Pologne dans la reconstruction des infrastructures ukrainiennes pourraient représenter jusqu'à 3,8 % du PIB polonais à l'avenir.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2023 à 03:00 et diffusé par :