Avis aux médias - La Coalition Minimum 18 $ rencontre le ministre du Travail, Jean Boulet





MONTRÉAL, le 22 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Insatisfaite de l'annonce de la hausse du salaire minimum à 15,25 $ l'heure par le gouvernement de la CAQ, la Coalition Minimum 18 $ rencontre ce lundi, 23 janvier, à Trois-Rivières, le ministre du Travail, Jean Boulet, pour lui exprimer son mécontentement et sa colère. La coalition juge indécent que ce gouvernement maintienne les personnes les plus démunies dans la pauvreté alors qu'il a la capacité de leur permettre de vivre un peu plus décemment.

La situation est d'autant plus inquiétante que celles et ceux qui vivent avec le salaire minimum doivent en même temps faire face à la crise de l'inflation, à la crise du logement et à la hausse des biens de première nécessité. Le gouvernement Legault ne peut rester insensible à cette situation.



AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Rencontre avec le ministre du Travail, Jean Boulet



Date : Lundi 23 janvier 2023



Heure : 13 h 30



Où : Delta Trois-Rivières, 1620 rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5



Qui : Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ;

François Énault, 1er vice-président de la CSN;

Anne Dionne, 2e vice-présidente de la CSQ;

Luc Vachon, président de la CSD;

Robert Comeau, président de l'APTS;

Martin Trudel, 3e vice-président du SPGQ;

Virginie Larivière, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté;

Manon Brunelle, porte-parole du Front de défense des non-syndiqués.

Les porte-parole de la Coalition seront disponibles après la rencontre pour commenter les échanges avec le ministre.

La Coalition Minimum 18 $ comprend les groupes suivants :

CSN, FTQ, CSQ, CSD, APTS, SFPQ, SPGQ, Collectif pour un Québec sans pauvreté, Front de défense des non-syndiqué-es (FDNS), Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.

SOURCE Coalition Minimum 18$

