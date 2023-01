Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'unité de l'Ukraine





OTTAWA, ON, le 22 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la réunification de l'Ukraine :

« Aujourd'hui, au moment même où la population ukrainienne continue de lutter pour sa liberté face à l'invasion brutale et injustifiable de la Russie, nous nous joignons à elle pour souligner le Jour de l'unité de l'Ukraine. Nous célébrons la réunification du pays en 1919, qui allait un jour mener à son indépendance, et nous rendons hommage aux courageux Ukrainiens qui ont donné leur vie pour défendre la liberté de l'Ukraine.

« Le 22 janvier 1919, l'Acte d'unification était proclamé, réunissant la République populaire d'Ukraine et la République populaire d'Ukraine occidentale en un seul État indépendant. Ce jour est traditionnellement associé à des images de personnes se tenant la main pour former des chaînes humaines, représentant une Ukraine forte et unie. Depuis le début de la plus récente agression de la Russie contre l'Ukraine il y a près d'un an, 'des gens, y compris ici même au Canada, forment des chaînes humaines pour exprimer leur solidarité avec les Ukrainiens, dénoncer l'invasion de la Russie et exprimer l'espoir d'un avenir pacifique.

« Le Canada et l'Ukraine entretiennent des liens étroits. Plus de 1,4 million de citoyens d'origine ukrainienne se sont établis dans notre pays, formant ainsi la deuxième diaspora ukrainienne en importance dans le monde. Lorsque l'Ukraine a de nouveau déclaré son indépendance en 1991, le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître son statut. Depuis, nous entretenons de proches relations bilatérales, ancrées dans les liens étroits qui unissent nos populations et dans nos valeurs communes de liberté, de démocratie et de primauté du droit.

« Au moment où la Russie poursuit son invasion brutale et injustifiable, le gouvernement du Canada reste fermement résolu à soutenir la population et le gouvernement de l'Ukraine afin d'assurer la paix et de contribuer à l'avènement d'un avenir libre et démocratique en l'Ukraine. Nous continuerons de soutenir l'Ukraine, notamment par l'envoi d'aide militaire, humanitaire, financière et sociale, aussi longtemps qu'il le faudra.

« En ce Jour de l'unité, nous nous dressons ensemble contre la violence, l'autoritarisme et les menaces à la démocratie. Nous rendons hommage à ceux qui ont perdu la vie de manière tragique en luttant pour protéger la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de l'Ukraine. Et nous continuons de défendre les valeurs fondamentales de liberté, de démocratie et de justice qui unissent nos populations.

« Slava Ukraini! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2023 à 10:00 et diffusé par :