Le nom de domaine le plus convoité d'Internet est mis aux enchères





NEW YORK, 20 janvier 2023 /CNW/ - Sex.com est officiellement à vendre. Vendu à 13 millions de dollars en 2013, le prix de départ est aujourd'hui de 20 millions de dollars. « Sex.com est l'un des noms de domaine les plus convoités et les plus facilement reconnaissables au monde, et nous sommes ravis de le vendre au plus offrant, a déclaré Elnaz Gerami, chef de la direction du marketing chez Digital Nomad, dans un communiqué. Après notre récent second lancement en tant qu'entreprise offrant un mélange novateur de plateformes sociales populaires, nous avons assisté à un afflux important de nouveaux créateurs venu tirer parti de nos 1,5 million de visiteurs uniques par jour. Par conséquent, nous avons reçu des offres de la part d'importants acteurs qui souhaitaient acheter le nom de domaine, ce qui nous a poussés à le mettre aux enchères. Nous avons hâte de voir qui sera le prochain propriétaire de la marque sex.com. »

Il s'agit d'une occasion rare pour n'importe quelle personne, entreprise ou marque de posséder une partie de l'histoire d'Internet. Le domaine emblématique est la première plateforme à exiger une identification personnelle pour l'intégration des créateurs. Cela en fait l'un des sites Web les plus sûrs et les plus respectés de l'industrie.

Le processus d'enchères est prêt à commencer immédiatement et se déroulera dans le cadre d'une vente aux enchères privée scellée. Les parties intéressées peuvent en apprendre davantage sur sex.com/auction ou en communiquant par courriel à l'adresse [email protected].

