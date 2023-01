LTIMindtree annonce une forte performance au troisième trimestre de l'exercice 2023





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2022, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

« Nous sommes heureux d'annoncer un excellent troisième trimestre pour l'exercice 2023, le premier trimestre sous le nom de LTIMindtree », a déclaré Debashis Chatterjee, CEO et directeur général de LTIMindtree. « L'entité regroupée a démarré avec un chiffre d'affaires trimestriel d'un milliard de dollars, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires de 16,3 % en glissement annuel à taux de change constant dans le quartile supérieur, et une forte entrée de commandes de 1,25 milliard de dollars. Nos résultats témoignent de l'importance que nous accordons à nos clients dans cette fusion et de la résilience de notre portefeuille de clients et de solutions. Les clients de tous les secteurs montrent un vif intérêt pour notre proposition de valeur unique, couvrant tout le spectre de solutions. L'impératif pour les clients de faire appel à l'innovation technologique pour être prêts à affronter l'avenir présente des avantages significatifs à long terme pour nos offres complètes et notre exposition intersectorielle, ce qui renforce notre volonté de garantir également une croissance future des revenus parmi les meilleures du secteur ».

Principaux points forts financiers :

Trimestre clos le 31 décembre 2022

En dollars :

- Revenu de 1 046,7 millions de dollars (hausse de 2,4 % par rapport au trimestre précédent et de 14,0 % par rapport à l'année précédente)

- Bénéfice net de 121,5 millions de dollars (baisse de 17,7 % par rapport au trimestre précédent et de 13,3 % par rapport à l'année précédente)

En roupies indiennes :

- Revenu de ?86 200 millions (hausse de 4,8 % par rapport au trimestre précédent et de 25,3 % par rapport à l'année précédente)

- Bénéfice net de ?10 007 millions (baisse de 15,8 % par rapport au trimestre précédent et de 4,7 % par rapport à l'année précédente)

Autres points forts :

Clients :

- 723 clients actifs au 31 décembre 2022

- 13 clients supplémentaires à partir d'un million de dollars, arrivant à un total de 374 clients

- 7 clients supplémentaires de plus de 5 millions de dollars, arrivant à un total de 144 clients

- 4 clients clients supplémentaires de plus de 10 millions de dollars, arrivant à un total de 81 clients

Personnel :

- 86 462 professionnels au 31 décembre 2022

- Le taux d'attrition sur les 12 derniers mois était de 22,3 %

Accords signés

Une place de marché numérique de premier plan offrant des solutions de bout en bout pour l'industrie automobile a signé un accord pluriannuel avec LTIMindtree en tant que partenaire principal de transformation numérique visant à consolider toutes les initiatives numériques afin d'améliorer l'efficacité et accélérer la mise sur le marché.

Une grande entreprise de services publics d'Amérique du Nord a choisi LTIMindtree comme partenaire stratégique à long terme pour signer un accord de services gérés pour des infrastructures et le cloud.

Une entreprise d'énergie et de services publics a choisi LTIMindtree pour faciliter sa transformation numérique vers l'énergie verte.

Une entreprise nord-américaine du secteur de l'énergie a signé un accord de services gérés avec LTIMindtree pour un programme de données, d'adaptation au cloud et d'infrastructures.

Un important fournisseur mondial de solutions de transport a choisi LTIMindtree pour moderniser ses principales activités en s'appuyant sur une plateforme d'applications commerciales dans le cloud.

Un compagnie nord-américaine d'assurance multirisque a choisi LTIMindtree comme partenaire stratégique pour mener la transition de l'assurance qualité vers l'ingénierie qualité. Dans le cadre de cette opération, LTIMindtree va stimuler une attitude privilégiant l'automatisation afin d'améliorer l'efficacité et la productivité.

Une grande entreprise d'hôtellerie a attribué à LTIMindtree un accord pluriannuel visant à fournir des services agiles de développement, de test et de soutien produit.

Un constructeur automobile canadien a signé un accord pluriannuel avec LTIMindtree pour des services de gestion des applications.

Un important fabricant de semi-conducteurs et fournisseur de technologies a choisi LTIMindtree pour signer un accord pluriannuel portant sur la fourniture de services aux utilisateurs finaux à l'échelle mondiale.

Reconnaissances

LTIMindtree Syncordis reconnue comme Global Delivery Partner de Temenos.

Récompensée par Amazon Web Services (AWS) comme partenaire de collaboration mondiale de l'année.

Reconnue comme le partenaire de l'année 2023 du fournisseur de services émergent ServiceNow Americas.

Reconnue dans le Guide du marché 2022 de Gartner®* pour l'analyse augmentée avec son produit Lumin by Fosfor.

Nommée Leader et Star Performer dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 d'Everest Group sur les applications et les services numériques de l'assurance IARD.

Désignée Major Contender et Star Performer dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 sur le risque et la conformité dans les services informatiques financiers et commerciaux d'Everest Group.

Désignée Major Contender et Star Performer dans l'évaluation PEAK Matrix® des services Guidewire d'Everest Group pour 2023.

Désignée Major Contender dans l'évaluation PEAK Matrix® 2023 sur les services numériques des prestataires de soins de santé d'Everest Group.

*GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et est utilisée ici sous autorisation. Tous droits réservés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs des technologies de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou toute autre désignation. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Annonces

Le conseil d'administration a recommandé un dividende intérimaire de ?20 par action de participation à une valeur nominale ?1 chacune.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d'activité de repenser leurs modèles économiques, d'accélérer l'innovation et de maximiser leur croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de la transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une profonde connaissance du domaine et des technologies pour permettre de générer une différenciation concurrentielle, des expériences client et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Dotée de près de 90 000 professionnels entrepreneurs talentueux répartis dans plus de 30 pays, LTIMindtree - une société du groupe Larsen & Toubro - combine les forces reconnues par l'industrie de l'ancienne société Larsen and Toubro Infotech et de Mindtree de façon à résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation évolutive. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.ltimindtree.com.

Conférence téléphonique et webcast audio sur les résultats

Vendredi 20 janvier 2023 - 18h00 IST

Veuillez composer l'un des numéros ci-dessous au moins 5 à 10 minutes avant le début de la conférence afin d'assurer votre connexion dans les délais.

Numéro d'accès universel +91 22 6280 1107

+91 22 7115 8008 Numéro d'appel international gratuit États-Unis : R.-U. : Singapour : Hong Kong : 18667462133 08081011573 8001012045 800964448 Replay de la conférence téléphonique Disponible 1 heure après la fin de la conférence jusqu'au 27 janvier 2023 Code de lecture : 23855 Numéro d'appel : Inde +91 22 7194 5757

États-Unis Appel gratuit R.-U. Appel gratuit Singapour Appel gratuit Hong Kong Appel gratuit 18332898317 8007563427 8001012510 800965553 Webcast audio L'audio de la conférence téléphonique sera disponible en ligne par le biais d'une webcast qui pourra être consultée à partir du lien suivant : https://links.ccwebcast.com/?EventId=LTI200123 Cliquez DiamondPasstm DiamondPasstm est un service Premium qui vous permet de vous connecter à votre conférence téléphonique sans avoir à passer par un opérateur. Si vous avez un DiamondPasstm, cliquez sur le lien ci-dessus pour saisir votre pin et recevoir les détails d'accès à cette conférence. Si vous n'avez pas de DiamondPasstm, veuillez vous inscrire via le lien et vous recevrez votre DiamondPasstm pour cette conférence.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

