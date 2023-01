La collaboration multilatérale est essentielle pour réduire la fracture économique numérique, selon un rapport de la DCO





- L'Organisation de coopération numérique (DCO) lance le rapport « Réduire la fracture » qui souligne l'importance de la coopération internationale pour assurer la prospérité numérique pour tous.

DAVOS, Suisse, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'Organisation de coopération numérique (DCO) a lancé aujourd'hui le rapport "Réduire la fracture" lors du Forum économique mondial à Davos, soulignant le besoin crucial d'un la coopération multilatérale pour réduire la fracture numérique et faire en sorte que toutes les nations puissent bénéficier des économies numériques.

Le rapport s'appuie sur une vaste consultation mondiale avec des experts de multiples secteurs et régions, entreprise par la DCO dans le cadre de sa mission visant à permettre aux États membres de développer leur économie numérique et d'assurer la prospérité et la croissance. Le rapport examine en profondeur les défis auxquels sont confrontés les pays, en particulier les petits pays et les pays en développement, pour obtenir une égalité d'accès aux économies numériques.

S.E. Deemah AlYahya, secrétaire générale de la DCO, a déclaré: " Au cours des deux dernières décennies, l'économie numérique a connu une croissance sans précédent, au point de devenir le pilier de nos sociétés et un élément essentiel de la voie vers le développement durable. Mais malgré l'abondance des opportunités qu'elle renferme, l'économie numérique présente également d'importants défis, et il est essentiel de prendre conscience que ces défis ne peuvent être relevés par un pays seul ou par une entité privée seule. Ce n'est que par la coopération multilatérale et multipartite que nous pourrons relever les défis, tirer parti des opportunités et créer une économie numérique plus inclusive et plus efficace."

Le rapport a été établi à partir de recherches et d'événements inédits, notamment une série de cinq tables rondes dans cinq villes réparties sur cinq continents, une enquête auprès des entreprises et des consommateurs de 12 pays et des entretiens avec 37 experts de l'économie numérique.

"Le rapport 'Réduire la fracture numérique' vise à constituer une précieuse source d'informations sur l'économie numérique afin de guider nos pays membres dans le développement de leur propre économie numérique. En plus des services d'information, de défense et de conseil aux États membres, la DCO s'engage à construire une économie numérique plus inclusive grâce à une coopération multilatérale efficace pour co-créer et co-concevoir des initiatives axées sur l'impact. Nous appelons toutes les parties prenantes à se rassembler et à collaborer pour créer une économie numérique qui fonctionne pour tout le monde, partout", a déclaré S.E. Deemah AlYahya.

Le rapport de la DCO « Réduire la fracture » est disponible sur www.dcoinsights.com/btg

