Visa Canada annonce les lauréates de la quatrième édition de son programme de subvention She's Next





Pour cette quatrième ronde, le programme de subvention « She's Next » de Visa a connu une augmentation de 32 % au niveau des candidatures au Canada. Parmi celles-ci, 10 entreprises exceptionnelles appartenant à des femmes ont été sélectionnées pour recevoir une subvention et un mentorat afin de faire croître leur entreprise

TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Visa Canada a annoncé les récipiendaires de son programme de subvention She's Next. Cette initiative vise à encourager les femmes propriétaires d'entreprises, à soutenir l'entrepreneuriat local, ainsi qu'à stimuler la croissance et l'innovation. Chacune des 10 bénéficiaires recevra une subvention de 10 000 $ CAD, un an d'encadrement professionnel par l'organisme IFundWomen et l'accès à un programme de mentorat accéléré par l'Université York.

Le financement est particulièrement important pour les entreprises appartenant à des femmes puisque, selon le rapport Small Business Pulse de Visa Canada, huit sur dix prévoient avoir besoin d'un soutien financier cette année1.

« Les petites entreprises constituent le pivot de notre économie. Nous sommes fiers de soutenir ceux qui travaillent fort pour contribuer à leurs communautés et à notre pays pendant que nous traversons une autre période économique difficile », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale de Visa Canada. « Le programme de subvention Visa She's Next repose sur la valorisation des femmes entrepreneures en leur offrant le soutien dont elles ont besoin pour prospérer, et nous félicitons les 10 lauréates sélectionnées qui proviennent toutes d'industries et d'horizons diversifiés. »

Pour cette quatrième édition, les bénéficiaires de subventions appartiennent à des secteurs tels que l'éducation, les technologies de l'information et les communications, le bien-être, la mode, l'alimentation et les boissons, ainsi que plusieurs autres, et proposent chacune des offres uniques :

BEAUTYINKtm, Vancouver, C.-B. : BEAUTYINK a été fondée au Canada en 2008. Elle a pour but de fournir un maquillage permanent reconstructeur sécuritaire et spécialisé pour les hommes et les femmes de toutes origines ethniques qui souffrent de maladies et de troubles spécifiques.

Crying Out Loud, Toronto, ON : Crying Out Loud favorise le bien-être mental en proposant une sélection réfléchie d'articles de soins personnels et communautaires, des petits colis de soins, des ateliers et des événements communautaires qui encouragent le bien-être à travers l'apprentissage et les relations sociales.

DiveThru, Edmonton, AB : DiveThru a pour mission de s'assurer qu'aucun jeune ne souffre dans la solitude en connectant la génération d'aujourd'hui à la thérapie, à la communauté et aux ressources autogérées grâce à ses studios équipés de technologies.

Eight50 Coffee, Ottawa, ON : Eight50 Coffee est une entreprise de café détenue par des PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur - ou, en anglais, BIPOC pour Black, Indigenous, and People of Color), qui propose des cafés de spécialité du monde entier, torréfiés localement et provenant de sources responsables.

Lesley Hampton, Toronto, ON : Lesley Hampton est une marque canadienne de vêtements et d'accessoires, détenue par des autochtones et ouverte à toutes les tailles. Elle a pour objectif de créer un espace d'émancipation et de représentation dans la mode, le cinéma et les médias.

Marlow, Toronto, ON : Marlow est une marque de bien-être menstruel appartenant à des PANDC. L'entreprise a créé le tout premier tampon lubrifié pour une insertion plus douce et plus confortable.

Meditation Works, Toronto, ON : Meditation Works est le premier studio de méditation mobile au Canada. L'entreprise se consacre à offrir des expériences de bien-être en milieu de travail qui sont pratiques, faciles et accessibles.

Peko, Vancouver, C.-B. : Peko est un marché d'alimentation en ligne appartenant à des PANDC. L'entreprise a pour mission de lutter contre le gaspillage alimentaire et de promouvoir l'accès à une alimentation saine et abordable. Peko livre des produits d'épicerie « atypiques » ou excédentaires à des prix pouvant être inférieurs de 40 % au prix de détail.

SheFighter, Toronto, ON : SheFighter est le premier studio d'autodéfense pour les femmes. Lancé en Jordanie en 2012 pour ensuite se répandre dans 35 pays à travers le monde, il vise à renforcer l'autonomie physique et mentale des femmes grâce à l'autodéfense.

The Wright Success, Amaranth, ON : The Wright Success, fondée par des PANDC, aide à l'apprentissage des cryptomonnaies, de la chaîne de blocs et du Web3 en proposant des cours, des ressources et des ateliers éducatifs simples.

Grâce à son programme de subvention She's Next, Visa a accordé à ce jour 40 subventions à des petites entreprises appartenant à des femmes, totalisant 400 000 $ CAD et d'innombrables heures d'encadrement à des femmes entrepreneures de partout au Canada. Visa poursuit son engagement avec l'extension canadienne de ce programme de subvention et avec des initiatives telles que le Carrefour petites entreprises Visa Canada. Celui-ci offre des ressources et des solutions pour aider les petites entreprises à accroître leur rentabilité et leurs ventes grâce à l'expansion du commerce électronique, des paiements numériques, du marketing et plus encore.

Pour en apprendre davantage sur le programme et les bénéficiaires, visitez le site : Visa.ca/petiteentreprise.

______________________________ 1 Le sondage Maru BizPulse a été réalisé par Maru/Matchbox au nom de Visa Inc., en juin et juillet 2022, auprès de plus de 1 000 propriétaires d'entreprises et décideurs d'entreprises au Canada.

