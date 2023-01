Le Canada soutient le logement abordable pour les personnes ayant une déficience développementale à Toronto





TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée fédérale de Toronto-Centre, et Raphael Arens, directeur général de L'Arche Toronto Homes Inc., ont annoncé un investissement combiné de près de 3 millions de dollars pour soutenir la création de 8 logements abordables pour les personnes ayant une déficience développementale à Toronto.

Le gouvernement du Canada a versé 800 000 $ par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier important de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). De plus, L'Arche Toronto Homes Inc. a versé une contribution financière d'environ 457 000 $ et une somme supplémentaire de 1,7 million de dollars dans le cadre de sa campagne de financement Everyone Belongs.

L'ensemble de logements, situé au 130, rue River, est détenu et exploité par L'Arche Toronto. Il comprendra 2 logements offrant au total 8 chambres individuelles. Ces chambres sont destinées à 5 personnes ayant une déficience intellectuelle, ainsi qu'à 3 assistants à faible revenu moyennant un loyer abordable. L'objectif est d'offrir une habitation sûre, accessible, inclusive et exempte d'obstacles qui favorise la création d'une communauté intentionnelle.

L'immeuble conçu sur mesure est presque achevé et devrait être occupé d'ici avril 2023.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Toronto, et partout au pays. Cet ensemble novateur aura un effet transformateur sur la vie des personnes ayant une déficience développementale en leur offrant les logements accessibles et les services de soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir. Il est absolument essentiel de créer des options de logement comme celle-ci partout au Canada afin de soutenir les gens les plus vulnérables et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. C'est un autre exemple de notre Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Créer davantage de logements abordables et accessibles pour les gens d'ici, à Toronto, en particulier pour les personnes ayant une déficience physique et intellectuelle, demeure une priorité pour moi et pour notre gouvernement. Avec nos partenaires communautaires, nous veillons à ce que des projets d'ensembles de logements comme celui-ci deviennent une réalité, car ils changent vraiment des vies et ont une énorme incidence sur notre collectivité. Je continuerai de lutter pour le logement abordable ici, dans Toronto-Centre, parce que tout le monde mérite un logement qui répond à ses besoins. » - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse et députée fédérale de Toronto-Centre

« Nous sommes extrêmement reconnaissants des fonds qu'a accordés la Société canadienne d'hypothèques et de logement à notre campagne de financement Everyone Belongs en vue de créer un ensemble de logements à Regent Park. Nous avons construit cette habitation en réponse à l'évolution des besoins des membres de notre collectivité qui y jouent actuellement un rôle essentiel. Elle nous permettra aussi d'accueillir d'autres membres de grande importance à L'Arche Toronto Homes Inc.

Ces unités abordables, entièrement accessibles et exemptes d'obstacles, dans un logement en copropriété spécialement conçu, nous permettront de loger davantage de personnes ayant un handicap physique ou d'autres incapacités. De plus, les gens pourront vieillir chez eux plus longtemps, s'épanouir sur le plan personnel et participer activement à la collectivité, en bénéficiant d'un soutien complet. Cet ensemble permettra aussi d'assurer la pérennité de L'Arche Toronto, car il représente une augmentation de 25 % de nos logements communautaires. On réduit ainsi, dans une moindre mesure, la longue liste d'attente de la ville pour des logements abordables, sûrs et avec services de soutien pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. »

- Raphael Arens, directeur général, L'Arche Toronto Homes Inc.

Le FNCIL est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

