Celltrion Healthcare annonce l'approbation de Vegzelma (bévacizumab pour injection) pour le traitement de cinq types de cancers au Canada





Vegzelma MD , un médicament biosimilaire à Avastin MD (bévacizumab), est maintenant approuvé par Santé Canada

Vegzelma MD constitue une nouvelle option thérapeutique pour les patients canadiens atteints de l'un des cinq types de cancers visés

Celltrion Healthcare Canada Limitée est déterminée à adopter une approche axée sur le patient pour garantir l'accès à des agents biologiques novateurs, abordables et de grande qualité au Canada

TORONTO, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Celltrion Healthcare Canada Limitée a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accordé le 3 janvier 2023 un avis de conformité (AC) pour VegzelmaMD, un médicament biosimilaire à AvastinMD (bévacizumab pour injection).

L'autorisation de Santé Canada repose sur un ensemble complet de données provenant d'études analytiques, précliniques et cliniques ayant démontré que VegzelmaMD est très similaire à AvastinMD, son produit de référence, sur les plans de l'efficacité, de l'innocuité et de la pharmacocinétique1.

VegzelmaMD est indiqué pour le traitement de cinq types de cancers, soit le cancer colorectal métastatique (CCRm); le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé, métastatique ou récidivant; le cancer épithélial de l'ovaire, cancer des trompes de Fallope et cancer péritonéal primaire, récidivants et sensibles aux sels de platine; le cancer épithélial de l'ovaire, cancer des trompes de Fallope et cancer péritonéal primaire, récidivants et résistants aux sels de platine; et le gliome malin (grade IV de l'OMS) -- glioblastome1.

« Les produits biologiques jouent un rôle essentiel dans le traitement du cancer et sont les principaux composants de nombreux schémas thérapeutiques. Cependant, le coût élevé des produits biologiques constitue un fardeau pour le système de santé. Les biosimilaires offrent donc un accès à des traitements plus abordables. Grâce à l'approbation de VegzelmaMD au Canada, les oncologues disposent d'une autre option sécuritaire et efficace de biosimilaire du bévacizumab pour les patients et la communauté des soins de santé », a affirmé le Dr Winson Y. Cheung, professeur aux départements de médecine et d'oncologie de l'Université de Calgary.

« L'approbation de VegzelmaMD renforce notre engagement à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des médicaments », a déclaré Glen Choma, directeur commercial de Celltrion Healthcare Canada. « Il s'agit d'une étape importante dans l'élargissement de l'accès aux soins contre le cancer. Cette approbation témoigne en outre de notre volonté, en tant que chef de file de l'industrie biopharmaceutique, à renforcer notre présence au Canada et à contribuer à l'édification d'un système de santé plus durable pour l'avenir. Alors que nous continuons à étoffer notre gamme de biosimilaires au Canada, nos traitements novateurs comme RemsimaMC SC, YuflymaMD et maintenant VegzelmaMD contribuent à rendre les traitements plus accessibles pour les Canadiens qui en ont besoin. »

Celltrion Healthcare Canada est également fière d'offrir le programme CELLTRION CONNECTMC, un programme centré sur le patient conçu pour soutenir à la fois les patients et les fournisseurs de soins de santé. Le programme fournit une orientation en matière de remboursement, une aide financière, des services de soutien à l'injection et un accès à du personnel infirmier ainsi que des services de soutien en pharmacie pour les patients, tout au long de leur parcours thérapeutique.

VegzelmaMD est le premier biosimilaire en oncologie de Celltrion dont l'utilisation est approuvée au Canada. VegzelmaMD a été autorisé dans l'Union européenne en août 2022, puis au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon en septembre 2022. Des examens réglementaires sont en cours dans d'autres pays.

Notes à l'intention des rédacteurs :

À propos de VegzelmaMD

VegzelmaMD est un traitement anticancéreux par anticorps monoclonal biosimilaire à AvastinMD (bévacizumab). VegzelmaMD est un anticorps monoclonal humanisé recombinant qui se lie sélectivement au facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) humain et en neutralise l'activité biologique. Il inhibe ainsi la liaison du VEGF, le facteur clé de la vasculogenèse et de l'angiogenèse, à ses récepteurs, Flt-1 (VEGFR-1) et KDR (VEGFR-2), à la surface des cellules endothéliales. Au Canada, VegzelmaMD est indiqué pour le traitement des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique (CCRm); d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé, métastatique ou récidivant; d'un cancer épithélial de l'ovaire, cancer des trompes de Fallope et cancer péritonéal primaire, récidivants et sensibles aux sels de platine; d'un cancer épithélial de l'ovaire, cancer des trompes de Fallope et cancer péritonéal primaire, récidivants et résistants aux sels de platine; et d'un gliome malin (grade IV de l'OMS) -- glioblastome1.

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants à des prix abordables afin de promouvoir l'accès des patients aux thérapies de pointe. Ses produits sont fabriqués dans des installations de traitement de cultures cellulaires de mammifères à la fine pointe de la technologie, conçus et fabriqués conformément aux normes de Santé Canada, aux normes cGMP de la FDA américaine et aux directives de l'UE relatives aux BPF. Celltrion Healthcare met tout en oeuvre pour offrir des solutions économiques et de haute qualité grâce à son vaste réseau mondial réparti dans plus de 110 pays différents. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.celltrionhealthcare.ca/fr-ca/

__________________________________

1 Monographie de VEGZELMAMD. Celltrion Healthcare Co. Limitée, 3 janvier 2023. Les renseignements sur le produit sont accessibles sur le site Web de Santé Canada à l'adresse : https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00068966.PDF [en anglais seulement]. Consulté le 10 janvier 2023.

VEGZELMA est une marque déposée de Celltrion inc.

AVASTIN est une marque déposée de Genentech inc.

SOURCE Celltrion Healthcare

Communiqué envoyé le 19 janvier 2023 à 07:00 et diffusé par :