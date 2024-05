Sampled est désignée comme l'un des premiers Fournisseurs de services certifiés Olink®





Sampled1 a annoncé aujourd'hui avoir été désignée comme l'un des premiers Fournisseurs de services certifiés (Certified Service Providers) Olink®

La technologie protéomique de pointe d'Olink permet de comprendre les voies biologiques complexes ainsi que les marqueurs de maladies. Cette technologie est un outil important pour l'étude des maladies, car elle fournit des informations cruciales sur leurs mécanismes moléculaires sous-jacents. Les résultats constants et très précis obtenus grâce à la technologie Proximity Extension Assay (PEA) d'Olink lui ont valu d'être largement reconnue et citée dans divers domaines de recherche concernant le profilage des protéines et le développement de biomarqueurs.

Les Fournisseurs de services certifiés Olink® sont reconnus pour leur engagement à respecter les normes de qualité les plus élevées, et ils sont tenus de suivre une formation rigoureuse et d'obtenir une certification annuelle en fournissant des échantillons à des fins d'analyse de concordance.

« Nous sommes fiers d'être l'un des premiers Fournisseurs de services certifiés Olink® et pensons que cela souligne notre dévouement envers l'innovation dans le domaine de la santé. Grâce à cette technologie, nous pouvons doter nos clients de capacités de recherche protéomique de pointe », a déclaré John DelliSanti, PDG de Sampled.

« Nous sommes ravis que Sampled ait rejoint le réseau des Fournisseurs de services certifiés Olink® ; cela met en avant notre objectif commun, qui est de fournir aux clients des outils de la plus haute qualité pour leurs recherches sur la découverte de biomarqueurs. Sampled s'est imposée comme une entreprise soucieuse de maintenir les normes les plus élevées en termes de qualité des données, et elle est maintenant très bien équipée pour soutenir ses clients grâce à la technologie Olink », a déclaré Mike Irwin, vice-président des ventes mondiales, de l'assistance et du marketing chez Olink.

À propos de Sampled

Sampled permet à ses clients de faire progresser la santé humaine en exploitant des échantillons biologiques actifs par le biais de la préservation, de l'immortalisation et de l'utilisation dans le cadre d'une recherche multiomique complète dans le seul Bioréférentiel analytique intégré mondial (Global Integrated Analytical Biorepository). Notre ambition est de créer un monde dans lequel nous facilitons l'innovation dans le domaine de la santé, et de placer Sampled au coeur de chaque innovation sanitaire transformatrice. Sampled a son siège à Piscataway, dans le New Jersey, et dispose de laboratoires aux États-Unis et en Europe, ainsi que de laboratoires partenaires aux Pays-Bas, en Chine et en Australie.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited et Roylance Scientific Limited exercent leurs activités sous le nom de Sampled. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sampled.com

3 mai 2024 à 13:30

