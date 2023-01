Le ministre Wilkinson présente le Canada comme un fournisseur d'énergie et de technologies propres de choix pour le Japon





TOKYO, le 19 janv. 2023 /CNW/ - Le Canada s'est fixé comme objectif d'être le fournisseur d'énergie et de technologies propres de choix d'un monde carboneutre. À ce titre, il voit dans l'espace indopacifique de belles occasions d'intensifier les échanges commerciaux et les investissements, comme le précise la stratégie pour l'Indo-Pacifique du gouvernement. Ces occasions sont particulièrement prometteuses au Japon, l'un des cinq grands partenaires commerciaux du Canada.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a conclu aujourd'hui une mission commerciale visant à présenter le Canada comme un partenaire clé du Japon en matière de sécurité énergétique dans le contexte de la transition énergétique mondiale. Il a souligné les possibilités d'améliorer la coopération sur l'hydrogène et les minéraux essentiels tout en mettant en avant les progrès accomplis du côté de LNG Canada et les échanges bilatéraux qui ont atteint 30 milliards de dollars en 2021. Le ministre a aussi félicité les dirigeants japonais de poursuivre leurs efforts en vue d'établir une chaîne d'approvisionnement et des infrastructures pour l'hydrogène et l'ammoniac, en appui à l'objectif des deux pays de devenir carboneutres d'ici 2050.

Lors de rencontres avec Takaichi Sanae, ministre chargée de la Sécurité économique du Japon; Nakatani Shinichi, ministre d'État à l'Économie, au Commerce et à l'Industrie du Japon; et Nomura Tetsuro, ministre de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches du Japon, les discussions ont continué de progresser au sujet des priorités énergétiques et climatiques du Canada en prévision de la réunion du G7 de 2023, dont le Japon assurera la présidence et l'organisation.

La délégation commerciale comptait seize entreprises et organisations canadiennes, y compris des entreprises et des représentants autochtones désireux de trouver des débouchés commerciaux dans le secteur des ressources naturelles en misant sur l'énergie propre. Elle a également permis de promouvoir les avantages que l'industrie japonaise et les communautés autochtones peuvent tirer réciproquement en nouant de solides partenariats pour réaliser de grands projets de mise en valeur des ressources naturelles.

La mission a eu lieu dans la foulée de la visite du premier ministre japonais Fumio Kishida au Canada la semaine précédente. Elle a donné au gouvernement du Canada une occasion de plus de faire progresser sa collaboration énergétique et de poursuivre son partenariat stratégique avec le Japon. Le Canada continue de prendre des mesures concrètes et des engagements pour favoriser la sécurité énergétique et exercer un leadership mondial dans la transition vers la carboneutralité.

« Après avoir brassé des affaires au Japon à titre de cadre supérieur dans une entreprise de technologies propres, je peux attester de l'importance de nouer des relations chaleureuses avec des partenaires japonais pour établir des relations commerciales durables et mutuellement profitables. Je tiens à remercier nos hôtes de leur hospitalité et toute la délégation canadienne d'avoir montré que le Canada pouvait être un fournisseur d'énergie et de technologies propres de choix dans un monde carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

