CATL et NIO établissent un partenariat stratégique global





NINGDE, Chine, Le 19 janvier /CNW/ - CATL et NIO ont conclu un accord de coopération stratégique de cinq ans dans la ville de Ningde de la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine. L'accord a été signé par Wei Zhu, président directeur de l'unité commerciale des véhicules de tourisme de CATL, et Alan Zeng, vice-président principal de NIO. M. Robin Zeng, fondateur, président et chef de la direction de CATL, et William Li, fondateur, président et chef de la direction de NIO, ont assisté à la cérémonie de signature.

L'accord de coopération stratégique global renforce davantage le partenariat stratégique entre CATL et NIO. Les deux parties feront progresser la coopération technologique à travers de nouvelles marques, de nouveaux projets et de nouveaux marchés, amélioreront la coordination de l'offre et de la demande, stimuleront la croissance à l'étranger et développeront le modèle d'affaires axé sur les batteries dotées d'une longue durée de vie.

CATL et NIO continueront de tirer parti de leurs avantages respectifs en matière de ressources pour bâtir un système d'approvisionnement en batteries avec efficacité et en synergie et améliorer leurs capacités d'innovation et leur efficacité reposant sur la technologie avancée des batteries, offrant ainsi une expérience plus agréable aux utilisateurs de véhicules électriques intelligents lors de leurs déplacements.

